Volei (m) / SCMU Craiova pregăteşte noul sezon cu trei meciuri la Cupa „Radu Zamfirescu“

Puţin timp ne desparte de startul campionatului Diviziei A1 la volei masculin, iar echipele au început serios pregătirea. Săptămâna aceasta, începând de joi, la Craiova, în Sala Polivalentă, va avea loc ediţia a 13-a a Cupei „Radu Zamfirescu“. Pe lângă SCMU Craiova, la competiţie vor mai participa CSA Steaua București, SCM Zalău și Știința București.

Echipa din Bănie s-a schimbat, practic, din temelie în acest sezon, majoritatea sportivilor din anii precedenţi părăsind lotul lui Dănuţ Pascu. Din acest motiv, antrenorul grupării alb-albastre s-a văzut nevoit să construiască o echipă aproape nouă pentru campionatul 2025/2026, iar misiunea nu a fost deloc uşoară. Totuşi, Dănuţ Pascu şi conducerea SCMU s-au mişcat excelent pe piaţa transferurilor şi au reuşit să aducă sportivi de calitate, care pot performa la Craiova.

Astfel, noua echipă a Craiovei conţine următorii jucători: Adrian Chirino, Gojko Cuc, Andrei Mihălescu, Amane Kumagai, Eduard Catrina, Vitor Baesso, Edin Mehic, Vlad Cuciureanu, Strahinja Brzakovic, Alexandru Cosma, Petr Sulista, Andrei Capotă, Dan Silvăşan-Paşca.

Program Cupa Radu Zamfirescu:

Joi, 25 septembrie – ora 16.30: SCM Zalău – Steaua, ora 19.00: SCMU Craiova – Ştiinţa Bucureşti;

Vineri, 26 septembrie – ora 16.30: Steaua – Ştiinţa Bucureşti, ora 19.00: SCMU Craiova – SCM Zalău;

Sâmbătă, 27 septembrie – ora 11.00: SCM Zalău – Ştiinţa Bucureşti, ora 13.00: SCMU Craiova – Steaua.

