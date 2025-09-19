10.5 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportHandbalHandbal (f) / România mai are de învățat! Franța ne-a învins clar în primul amical

Handbal (f) / România mai are de învățat! Franța ne-a învins clar în primul amical

De Tiberiu Cocora

România a fost învinsă de Franța cu scorul de 27-32 într-un prim meci amical disputat la Oradea. Cel de-al doilea test dintre cele două reprezentative e programat sâmbătă.

Vedetele Franței au arătat de de sunt campioane europene și mondiale și au impus ritmul pe tot parcursul partidei. Cu Ostase într-o dispoziție de joc foarte bună, elevele lui Florentin Pera au reușit să se țină aproape de adversare în primele minute ale întâlnirii. Cea mai mare diferență din prima parte a fost înregistrată în minutul 29, când Franța s-a distanțat la 6 goluri. Totuși, româncele au recuperat în ultimele momente, iar la pauză s-a intrat cu 14-18.

 În repriza a doua, partida a devenit din ce în ce mai grea pentru tricolore, care au căzut fizic după minutul 40. Franța a avut constant un avantaj de cel puțin 6, chiar 7 goluri. A fost al 12-lea meci câștigat de Franța împotriva României.

Golurile echipei României au fost marcate de Sorina-Maria Grozav 6, Alisia Lorena Boiciuc 4, Andreea Cristina Popa 3, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Mihaela-Andreea Mihai 2, Lorena-Gabriela Ostase 2, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 2, Bianca Tomina Curmenţ 1, Angela Ştefania Stoica 1, Ioana Rebeca Necula 1, Sonia Vasiliu 1, Alexia Niţă 1.

„Tricolorele” au șansa de a-și lua revanșa în fața Franței sâmbătă, într-un nou meci amical, care va începe la 15:00.

Citește și: Handbal (f) / România – Franţa, jocurile şcoală care ne arată unde ne situăm


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA