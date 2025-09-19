Handbal (f) / România mai are de învățat! Franța ne-a învins clar în primul amical

România a fost învinsă de Franța cu scorul de 27-32 într-un prim meci amical disputat la Oradea. Cel de-al doilea test dintre cele două reprezentative e programat sâmbătă.

Vedetele Franței au arătat de de sunt campioane europene și mondiale și au impus ritmul pe tot parcursul partidei. Cu Ostase într-o dispoziție de joc foarte bună, elevele lui Florentin Pera au reușit să se țină aproape de adversare în primele minute ale întâlnirii. Cea mai mare diferență din prima parte a fost înregistrată în minutul 29, când Franța s-a distanțat la 6 goluri. Totuși, româncele au recuperat în ultimele momente, iar la pauză s-a intrat cu 14-18.

În repriza a doua, partida a devenit din ce în ce mai grea pentru tricolore, care au căzut fizic după minutul 40. Franța a avut constant un avantaj de cel puțin 6, chiar 7 goluri. A fost al 12-lea meci câștigat de Franța împotriva României.

Golurile echipei României au fost marcate de Sorina-Maria Grozav 6, Alisia Lorena Boiciuc 4, Andreea Cristina Popa 3, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Mihaela-Andreea Mihai 2, Lorena-Gabriela Ostase 2, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 2, Bianca Tomina Curmenţ 1, Angela Ştefania Stoica 1, Ioana Rebeca Necula 1, Sonia Vasiliu 1, Alexia Niţă 1.

„Tricolorele” au șansa de a-și lua revanșa în fața Franței sâmbătă, într-un nou meci amical, care va începe la 15:00.

