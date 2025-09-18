Handbal (f) / România – Franţa, jocurile şcoală care ne arată unde ne situăm

Echipa națională de handbal a României întâlnește campioana mondială Franța în două partide amicale programate joi (ora 18:00) și sâmbătă (ora 15:00) în Oradea Arena.

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Oradea, că meciurile amicale împotriva campioanei mondiale en titre reprezintă o bună ocazie de a evalua nivelul actual al primei reprezentative înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania și Olanda.

„Meciurile cu Franța sunt foarte importante pentru echipa noastră națională în vederea pregătirilor pentru Campionatul Mondial. Sunt teste utile în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din lume, pentru că Franța este campioana mondială en titre și vicecampioana olimpică de la Paris. Este important să ne pregătim cu cele valoroase echipe ale lumii. Cred că de foarte mulți ani nu am mai jucat un amical în țară împotriva unui adversar de top.

Obiectivele noastre la aceste două meciuri amicale sunt să construim relațiile de joc și să le dăm șansa de a intra tuturor jucătoarelor pe care le avem la dispoziție. Dubla cu Franța reprezintă o ocazie foarte bună de a ne evalua nivelul actual și de a integra în echipă jucătoarele mai tinere. Chiar avem două debutante în lot, este vorba despre Raicea și Niță (n.r. – Beatrice Raicea de la Dunărea Brăila și Alexia Niță de la HC Zalău), două jucătoare de perspectivă“, a declarat Pera.

România ţinteşte să-şi ridice nivelul pentru Europeanul din 2026

Tehnicianul este convins că la Campionatul European de anul viitor, găzduit și de România, prima reprezentativă va arăta ca o echipă puternică și omogenă.

„Mi-aș fi dorit mai mult timp la dispoziție, pentru că nu avem decât trei antrenamente pentru a pregăti aceste amicale. Însă fetele au venit cu dorință, se implică 100% la antrenamente și dau dovadă de unitate de grup, aspecte la care eu țin foarte mult. Așteptările de la echipa națională feminină știm că sunt mari. Suntem la un schimb de generații, suntem la început de drum, iar obiectivul nostru este calificarea la Jocurile Olimpice. Eu spun că această națională are potențial, dar nicio echipă nu poate fi formată peste noapte.

Toate naționalele din lume au trecut prin acest schimb de generații. Noi sperăm ca echipa noastră să devină competitivă într-un timp cât mai scurt și să producă rezultatele așteptate de toți românii. Această echipă progresează, iar eu, din ce văd, cred că la Campionatul European din 2026 România va arăta ca o echipă puternică și omogenă“, a mai precizat selecționerul.

Citeşte şi: Sorana Cîrstea i-a luat doar cinci game-uri lui Swiatek la Seul





