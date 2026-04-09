Barcelona, eșec dur acasă cu Atletico! PSG nu i-a dat șanse lui Liverpool

FC Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-0 (1-0), pe Camp Nou, miercuri seara, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Catalanii, care au jucat o repriză în zece oameni, au dominat jocul de la un capăt la altul, dar au pierdut și riscă să fie eliminați. Argentinianul Julian Alvarez (45) a deschis scorul din lovitură liberă de la 18 metri, după ce arbitrul român Istvan Kovacs l-a eliminat pe Pau Cubarsi pentru fault în postură de ultim apărător la Giuliano Simeone. Norvegianul Alexander Soerloth (70) a semnat al doilea gol al echipei antrenate de Diego Simeone, din centrarea lui Ruggeri.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria antrenorului român Mircea Lucescu, decedat marți seara, la vârsta de 80 de ani.

FC Barcelona: 13. Joan Garcia – 23. Jules Kounde (4. Ronald Araujo, 73), 5. Pau Cubarsi, 18. Gerard Martin, 2. Joao Cancelo (3. Alejandro Balde, 86) – 24. Eric Garcia, 8. Pedri (căpitan; 6. Gavi, 46) – 10. Lamine Yamal, 20. Dani Olmo, 14. Marcus Rashford (7. Ferran Torres, 73) – 9. Robert Lewandowski (16. Fermin Lopez, 46). Antrenor: Hansi Flick.

Atletico: 1. Juan Musso – 16. Nahuel Molina, 24. Robin Le Normand, 17. David Hancko (18. Marc Pubill, 32), 3. Matteo Ruggeri – 20. Giuliano Simeone (11. Thiago Almada, 80), 14. Marcos Llorente, 6. Koke (căpitan; 10. Alex Baena, 60), 22. Ademola Lookman (9. Alexander Soerloth, 60) – 7. Antoine Griezmann (23. Nicolas Gonzalez, 80), 19. Julian Alvarez. Antrenor: Diego Simeone.

Liverpool a scăpat doar cu două goluri la Paris

Paris Saint-Germain a luat o opțiune importantă pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Liverpool cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Parc des Princes.

Campioana en titre s-a impus prin golurile marcate de Desire Doue (11) și Hvicea Kvarațhelia (65), dar scorul putea fi și mai mare. Manșa secundă se va disputa marți 14 aprilie, pe Anfield.

PSG: 39. Matvei Safonov – 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes – 33. Warren Zaire-Emery, 17. Vitinha, 87. Joao Neves – 14. Desire Doue (19. Kang-in Lee, 78), 10. Ousmane Dembele (21. Lucas Hernandez, 88), 7. Hvicea Kvarațhelia. Antrenor: Luis Enrique.

Liverpool: 25. Ghiorghi Mamardașvili – 30. Jeremie Frimpong (42. Trey Nyoni, 90+1), 5. Ibrahima Konate, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 2. Joe Gomez – 38. Ryan Gravenberch, 10. Alexis Mac Allister – 7. Florian Wirtz (18. Cody Gakpo, 78), 8. Dominik Szoboszlai (17. Curtis Jones, 79), 6. Milos Kerkez (26. Andy Robertson, 78) – 22. Hugo Ekitike (9. Alexander Isak, 79). Antrenor: Arne Slot.

