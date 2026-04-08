Bayern Munchen a câştigat pe „Bernabeu“! Arsenal a dat lovitura în prelungiri la Lisabona

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1 (1-0), marți seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Bavarezii au deschis scorul prin Luis Diaz (41), iar Harry Kane a majorat diferența imediat după pauză (46). Golul madrilenilor a fost semnat de atacantul francez Kylian Mbappe (74).

Este pentru prima oară când Bayern o învinge pe Real din 2012 și prima victorie a bavarezilor pe Bernabeu din 2001.

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen (Eder Militao, 62), Carreras – Fede Valverde (căpitan), Tchouameni, Thiago Pitarch (Jude Bellingham, 62), Arda Guler (Luis Diaz, 71) – Kylian Mbappe, Vinicius Junior. Antrenor: Alvaro Arbeloa.

Bayern: Neuer (căpitan) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Alphonso Davies, 69) – Aleksandr Pavlovic (Goretzka, 90+3), Kimmich – Olise, Gnabry (Musiala, 69), Luis Diaz (Bischof, 90+3) – Kane. Antrenor: Vincent Kompany.

Arsenal, prima şansă la calificare în semifinale

Arsenal a învins-o pe Sporting Lisabona cu scorul de 1-0 (0-0), marți seară, pe Estadio ”Jose Alvalade”. Atacantul german Kai Havertz a adus victoria ”tunarilor”, prin golul marcat în minutul 90+1, din pasa lui Gabriel Martinelli.

Fiecare echipă a avut câte o bară în prima repriză, gazdele prin Maxi Araujo, iar londonezii prin Noni Madueke. Oaspeții au marcat prin Zubimendi, dar golul a fost anulat. Apoi, portarul David Raya a reușit o serie de intervenții salutare.

Sporting: Rui Silva – Fresneda, Diomande, Inacio (căpitan), M. Araujo – Morita, Simoes (Braganca, 62) – Catamo, Trincao, Pedro Goncalves (Nel, 79) – Luis Javier Suarez. Antrenor: Rui Manuel Borges.

Arsenal: Raya – Ben White, William Saliba, Gabriel, Calafiori – Odegaard (căpitan; Havertz, 70), Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 76), Gyokeres, Trossard (Martinelli, 76). Antrenor: Mikel Arteta.

Citeşte şi: Sicriul lui Mircea Lucescu, depus miercuri şi joi la Arena Națională





