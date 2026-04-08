Gică Hagi, devastat de dispariția lui Mircea Lucescu: „Mi-e greu să vorbesc! A însemnat enorm…“

Moartea lui Mircea Lucescu a zguduit fotbalul românesc, iar Hagi, vizibil afectat, a vorbit cu greu și nu și-a putut stăpâni emoțiile.

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest examen foarte greu, dar, din păcate, n-a putut.

Nu pot să vorbesc, am fost un copil pe care l-a crescut. Vă rog frumos… A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc”, a spus Hagi, printre lacrimi, la Digi 24.

Nadia Comăneci nu a rămas indiferentă: „Ai fost inspirație!“

Nadia Comăneci a postat pe rețelele de socializare un mesaj scurt și încărcat de emoție.

„Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag! Ai fost mai mult decât o legendă, ai fost inspirație pentru noi toți”, a transmis Nadia, prin intermediul rețelelor de socializare.

Fosta mare sportivă a fost aproape de naționala pregătită de cel care a fost „Il Luce”. Înaintea barajului cu Turcia, Nadia transmisese un mesaj de încurajare pentru jucători: „Mult succes tricolorilor în Turcia. Suntem alături de voi și vă susținem până la capăt. Hai România!”.

