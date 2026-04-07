Fotbalul național și internațional îl plânge pe Mircea Lucescu! Val de mesaje după vestea care șochează România

Mircea Lucescu s-a stins din viață astăzi, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Reacțiile din fotbalul românesc au venit la câteva minute.

Primul club care a reacționat a fost Dinamo București, clubul alături de care Lucescu a scris pagini importante de istorie, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

La scurt timp, a venit și reacția celor de la Corvinul Hunedoara, un alt club de suflet pentru fostul selecționer, Rapid și Universitatea Craiova. Bineînțeles, nu a lipsit mesajul din partea turcilor de la Galatasaray.

„Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o.

Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo.



Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.

A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie.

Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit“, se arată în COmunicatul clubului Dinamo.

Rămas bun, Mircea Lucescu! – Corvinul Hunedoara

Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare…Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace! – mesajul celor de la Rapid București

S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii. Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace! – Echipa națională de fotbal a României

Veste tristă: în această seară ne-a părăsit Mircea Lucescu, fostul mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească în pace! – Universitatea Craiova

Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe după trecerea la cele veșnice a uneia dintre cele mai emblematice personalități din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu, care s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 80 de ani. Fost selecționer al României și unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul mondial, Mircea Lucescu a influențat și a crescut generații întregi, lăsând o amprentă importantă asupra carierelor multor jucători de elită. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate! – CFR Cluj

Cu profundă tristețe am aflat de moartea lui Mircea Lucescu, cel care a adus o nouă cupă europeană în țara noastră prin câștigarea Supercupei Europei și care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre la cel de-al 15-lea titlu de campioană. Transmitem condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu, celor dragi și întregii comunități fotbalistice. Nu te vom uita, Lucescu – Galatasaray

Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace! – FCSB

Astăzi, fotbalul a pierdut un om valoros. Mircea Lucescu a trăit acest sport până în ultimele clipe, cu pasiune și devotament. Va rămâne mereu un exemplu pentru toți cei care iubesc fotbalul. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace! – Universitatea Cluj

În această seară fotbalul românesc l-a pierdut pe Mircea Lucescu, fost mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească!



– UTA Arad

Am primit cu tristețe vestea trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu.



Echipa FC Botoșani transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace.



– FC Botoșani

𝑹𝒂̆𝒎𝒂𝒔 𝒃𝒖𝒏, 𝑴𝒊𝒓𝒄𝒆𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒆𝒔𝒄𝒖! Nume de referință al fotbalului românesc, Mircea Lucescu ne-a părăsit în această seară, la vârsta de 80 de ani. Fost „căpitan” al „tricolorilor” în Mexico 70, apoi selecționer în două rânduri, ultima dată până în urmă cu câteva zile, Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați tehnicieni europeni ai ultimelor decenii, cucerind, printre multe trofee, inclusiv două continentale, Cupa UEFA în 2009 și Supercupa Europei în 2000. S-a dedicat cu adevărat fotbalului, pe care l-a slujit, cu ultimele sale puteri, până în ultimele clipe ale vieții. FC Petrolul Ploiești transmite pe această cale sincere condoleanțe familiei îndoliate și fostului nostru antrenor, Răzvan Lucescu. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! – Petrolul Ploiești