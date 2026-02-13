Prima reprezentativă a României și-a aflat joi seară adversarii din Liga Națiunilor, după tragerea la sorți de la Bruxelles. A doua zi s-a aflat și programul meciurilor pe care naționala tricoloră le va disputa cu Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Astfel, România va debuta în această ediție a competiției în deplasare cu Suedia, pe 25 septembrie, în timp ce ultimul meci se va juca tot pe teren străin, contra Bosniei, pe 17 noiembrie.

Începând cu această ediție, echipele naționale nu vor mai avea trei ferestre pentru meciurile internaționale în toamnă, ci doar două. Prima între 24 septembrie și 6 octombrie, când se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape se vor juca în luna noiembrie.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Citește și: România își cunoaște adversarele din Liga Națiunilor! Tricolorii merg, din nou, la Zenica





