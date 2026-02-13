România își cunoaște adversarele din Liga Națiunilor! Tricolorii merg, din nou, la Zenica

Naționala României a fost repartizată în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, ediția 2026/2027, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, potrivit tragerii la sorți efectuate joi seara, la Bruxelles.

România vine din postura de câștigătoare a Grupei C2 în ediția 2024/25 (cu Kosovo, Cipru și Lituania), cu victorii pe linie.

În Grupa B4, în locul Suediei trebuia să fie Kosovo, dar una dintre condițiile tragerii la sorți era ca Bosnia-Herțegovina și Kosovo să nu se afle în aceeași grupă, astfel că Suedia a fost mutată în grupa României.

Derby-uri adevărate în Liga A

Portugalia, care a câștigat două ediții ale competiției (2019, 2025), se află în grupă cu Danemarca, Norvegia și Țara Galilor.

Franța, câștigătoarea din 2021, le are ca adversare pe Italia, Belgia și Turcia.

Spania, câștigătoarea trofeului în 2023, se află în grupă cu Anglia, cele două fiind campioana și finalista EURO 2024, Croația și Cehia.

Germania, Olanda, Serbia și Grecia fac parte din altă grupă din eșalonul de elită al competiției.

Primele patru etape vor fi grupate în perioada 24 septembrie-6 octombrie, astfel etapa 1 – 24-26 septembrie 2026, etapa 2 – 27-29 septembrie 2026, etapa 3 – 30 septembrie-3 octombrie 2026, etapa 4 – 4-6 octombrie 2026. Ultimele două etape vor avea loc în noiembrie, etapa 5 – 12-14 noiembrie 2026, iar etapa 6 – 15-17 noiembrie 2026.

Sferturile de finală ale Ligii A sunt programate în perioada 25-30 martie 2027, când vor avea loc și barajele de promovare/retrogradare Ligile A/B și B/C. Turneul final se va juca în intervalul 9-13 iunie 2027.

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia;

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia;

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia;

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor;

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord;

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord;

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo;

Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, România, Suedia;

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino;

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar;

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova;

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta;

Liga D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra;

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.

