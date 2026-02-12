Alexandru Mitriță, jucător care a evoluat până în vara anului trecut la Universitatea Craiova, a fost desemnat cel mai bun fotbalist în sezonul 2024-2025 de către Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN).

Conform site-ului oficial al sindicatului fotbaliștilor din România, Juri Cisotti este fotbalistul străin al sezonului 2024-2025, Louis Munteanu, cel mai bun fotbalist Under-21, iar Elias Charalambous, cel mai bun antrenor.

În fotbalul feminin, Ioana Stancu a fost votată cea mai bună jucătoare din România, dar va primi și trofeul pentru cea mai bună jucătoare U19. Anul acesta a fost desemnată prin vot și cea mai bună jucătoare de fotbal din România care evoluează în străinatate, respectiv Ștefania Vătafu.

Premiile Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România au fost decise în urma votului fotbaliștilor și antrenorilor de la cluburile din Superliga și Liga a II-a, dar și al jucătoarelor de la cluburile din Superliga feminină și Liga a II-a. Au votat peste 600 de fotbaliști și antrenori, participarea fiind ridicată și la fotbalul feminin, acolo unde au fost completate peste 350 de formulare de vot.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor AFAN pentru sezonul 2024-2025 este următoarea:

Cel mai bun fotbalist din România: Alexandru Mitriță

Cel mai bun fotbalist român din străinatate: Andrei Rațiu

Cel mai bun fotbalist străin din România: Juri Cisotti

Cel mai bun fotbalist U21: Louis Munteanu

Cel mai bun fotbalist Liga 2: Bogdan Chipirliu

Cel mai bun antrenor din România: Elias Charalambous

Cel mai bun antrenor din Liga a II-a: Bogdan Andone

Cel mai bun unsprezece: portar – Ștefan Târnovanu; fundași – Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic; mijlocași – Darius Olaru, Adrian Șut, Juri Cisotti; atacanți – Daniel Bîrligea, Alexandru Mitriță, Louis Munteanu.

Cea mai bună jucătoare din România: Ioana Stancu

Cea mai bună jucătoare română din străinatate: Ștefania Vătafu

Cel mai bun portar la fotbal feminin: Lilian Onyango

Cel mai bun fundaș la fotbal feminin: Ana Maria Stanciu

Cel mai bun mijlocaș la fotbal feminin: Mihaela Ciolacu

Cel mai bun atacant la fotbal feminin: Adina Borodi

Cea mai bună jucătoare U19: Ioana Stancu

Cea mai bună jucătoare din Liga a II-a: Anda Jivan.

