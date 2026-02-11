Ștefan Baiaram, suspendat fix înainte de derby-urile cu FCSB! Decizia Comisiei de Disciplină

Ștefan Baiaram și-a aflat pedeapsa după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, terminat la egalitate 1-1. Concret, Ștefan Baiaram a fost suspendat două etape și amendat cu 6.800 de lei pentru incidentele de la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.

Astfel, „decarul„ Craioveni va rata ”dubla” din Cupă – campionat contra celor de la FCSB.

Jucătorul a fost înjurat de un suporter dinamovist la finalul partidei, iar acesta a ripostat și l-a scuipat pe cel aflat în tribună, chiar lângă tunelul care duce la vestiare.

Ștefan Baiaram, reacție vehementă după incidentele de pe Arena Națională

La interviurile de după meci, atacantul Universității Craiova s-a arătat deranjat de ostilitatea cu care a fost întâmpinat de suporterii dinamoviști și a precizat că nu trebuia să reacționeze, însă nu regretă gestul făcut.

”Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc. M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Baiaram.

