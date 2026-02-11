U Craiova II, victorie frumoasă cu Zimbrul Chișinău în cantonamentul din Antalya

Universitatea Craiova II a obținut o victorie convingătoare, scor 3-1, în fața formației Zimbrul Chișinău, ocupanta locului secund în campionatul Republicii Moldova, în cel de-al doilea test disputat în cadrul stagiului de pregătire din Antalya.

„Leii” pregătiți de Ștefan Florescu au început în forță partida și au deschis scorul încă din primul minut, prin Vali Constantin, care a fructificat rapid o acțiune ofensivă bine construită. Alb-albaștrii au continuat să controleze jocul, iar în minutul 24 Luca Popa a majorat avantajul, stabilind scorul pauzei la 2-0. Zimbrul a redus din diferență în minutul 84, însă replica craiovenilor a venit prompt, Dan Spătaru închizând tabela în minutul 87.

În prima repriză, Universitatea Craiova II a evoluat în formula: Glodean (’30 Goga) – Ristoiu, Yabre, L. Popa, Benga – Șerban, Sala, Constantin – Danciu, Barbu, Ciurea.

După pauză au intrat: Goga (’60 Preda) – Albu, Martinovic, Neacșu, Mandagiu – Spătaru, Cîrpici, Chifa – Folha, Gomes, Bușa, pe parcurs mai fiind utilizați Luță și Gîrgel.

Acesta a fost al doilea meci de verificare pentru Universitatea Craiova II în cantonamentul din Antalya, după remiza albă, 0-0 cu Xozarm FK Urganch, formație din prima ligă a Uzbekistanului.

