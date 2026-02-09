Assad nu regretă că este rezervă și merge total pe mâna lui Coelho: „Face alegerile cele mai bune!“

Universitatea Craiova a remizat cu Dinamo pe Arena Națională, scor 1-1, după un meci tensionat, dar în care alb-albaștrii au părut echipa mult mai solidă.

Marcatorul golului pentru Craiova, Assad Al-Hamlawi, a venit la flash-interviu imediat după fluierul final și a vorbit despre importanța golului, primul pentru el în 2026. Fotbalistul nu a părut deloc deranjat de faptul că este rezervă în acest moment la Universitatea Craiova și a subliniat încrederea pe care o are în deciziile staff-ului tehnic.

„După ce ei au marcat primii, am reușit să egalăm și chiar puteam să mai marcăm unul și să câștigăm. Am forțat mai mult în repriza secundă, am încercat să marcăm și ne-a ieșit într-un final. Fiecare gol e important, chiar dacă e primul reușit de mine în 2026. A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine pe teren, dar o respect și sunt convins că mereu face alegerile cele mai bune pentru echipă. Mereu am încredere în mine. Când dai goluri, ca atacant, vin și altele, îți dau mare încredere.

Pentru mine, presiunea e bună. O iubesc. Noi mereu suntem împreună, gândim pozitiv, nu ne dăm bătuți. Suntem ca o familie aici și luptăm pentru victorie de la meci la meci“, a declarat Assad, la flash-interviu.

Ștefan Bairam s-a scuipat cu un suporter dinamovist

Ștefan Baiaram a fost extrem de nervos după finalul celor 90 de minute. Atacantul a mers în fața suporterilor și a fost filmat în timp ce a scuipat unul dintre fani. Imaginile au fost publicate de Prima Sport la scurt timp după încheierea jocului.

Este posibil ca atacantul să fi reacționat față de suporterii celor de la Dinamo după scandările cu caracter rasist venite din tribune pe parcursul partidei de pe Arena Națională. Înainte să meargă în fața fanilor, pe imagini se vede cum fotbalistul a fost scuipat de susținătorii adverși.

