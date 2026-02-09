Dinamo – U Craiova 1-1 / Assad aduce un punct în Bănie, Știința rămâne lider

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate derby-ul de pe Arena Națională, cu Dinamo, scor 1-1, după un meci tensionat, în care niciuna dintre cele două formații nu a riscat prea mult. Bucureștenii au deschis scorul primii, dar Assad, cel care l-a înlocuit pe Nsimba, a adus un punct în Bănie. Partida a contat pentru etapa a 26-a din SuperLiga.

Lovitura de cap, specialitatea serii

Prima parte a jocului a fost una sărăcăcioasă în ocazii, dar cu multă tensiune la nivelul ierbii. Cele două echipe au evitat să se deschidă, nu au riscat nimic, iar la cabine s-a intrat nedecis, scor 0-0. De notat o bară a lui Screciu, dar și o oportunitate mare a lui Baiaram în minutul 44, cel care a ratat execuția dintr-o poziție ideală.

În partea secundă au apărut și golurile. Mai întâi a venit cel al dinamoviștilor, care, din două pase bine-legate au păcălit apărarea Științei, iar Soro l-a învins pe Popescu cu o lovitură de cap. La 15 minute distanță, Carlos Mora și-a făcut simțită prezența în teren. A driblat cinci jucători, a pasat către Cicâldău, a cărui centrare l-a găsit perfect în careu pe Assad. Vârful Universității l-a învins fără probleme pe Epassy cu o lovitură de cap plasată, iar tabela a arătat instant 1-1. Până la final doar Dinamo a mai avut o șansă bună, dar Popescu a avut o paradă de excepție din situație de unu la unu cu atacantul advers.

𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (’84, Cr. Mihai) – Armstrong (’84, Milanov), Soro (’71, Pop), Musi (’63, Mazilu). Antrenor: Zeljko Kopic.

„𝐔“ 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Teles (’61, Mora), Matei, Mekvabishvili (’80, Băluţă), Cicâldău, Bancu – Nsimba (49, Al Hamlawi), Baiaram (’80, Etim). Antrenor: Filipe Coelho.

