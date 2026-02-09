Dinamo – U Craiova / Filipe Coelho: „Nu trebuie să ne pierdem mintea așa cum am făcut-o cu Farul”

Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc luni seară, de la ora 20.00, pe Arena Națională, în derby-ul etapei a 26-a din SuperLiga.

Coelho a punctat faptul că elevii săi nicidecum nu trebuie să-și mai piardă mintea, așa cum au făcut-o la Ovidiu, împotriva Farului.

„Ca de fiecare dată, este un meci important pentru că este următorul pentru noi. Este un meci unde ne așteptăm la o atmosferă bună, împotriva unei echipe bune, care poate balansa meciul în diferite situații. Ei joacă bine, au o posesie bună a mingii, au jucători puternici la fazele fixe, în special la cornere. Ne așteptăm la un meci dificil.

Suntem bine, muncim mult și trebuie să știm să fim echilibrați. Aceste tipuri de meciuri înseamnă doar trei puncte, nu o să decidă nimic. Nu trebuie să ne pierdem mintea, așa cum s-a întâmplat cu Farul. Nu trebuie să ne credem cei mai buni când câștigăm sau când avem rezultate bune. E un proces întreg, iar noi trebuie să fim echilibrați și să încercăm să jucăm bine“, a adăugat Coelho.

Coelho,cu ochii pe Kopic

Tehnicianul Craiovei a fost întrebat „Care este cea mai puternică armă a lui Dinamo?”. Filipe Coelho nu a stat pe gânduri și l-a indicat pe Zeljko Kopic drept principalul atu al formației alb-roșii. Tehnicianul portughez a subliniat, însă, că și echipa sa dispune de puncte forte, transmițând un mesaj clar înaintea derby-ului.

„Au un antrenor foarte bun, care face o treabă bună acolo. Are un parcurs lung pe banca lui Dinamo, un aspect important și pentru mine. Să ai un antrenor care este în club de foarte mult timp, care știe bine clubul, jucătorii, aceste tipuri de meciuri, este un punct de vedere extrem de important. Au mai multe puncte forte, dar și noi le avem pe ale noastre. Totuși, focusul este pe ceea ce trebuie noi să facem ca să obținem cele trei puncte“, a declarat Filipe Coelho.

