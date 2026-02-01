Valentin Mihăilă a marcat din nou în campionatul Turciei

Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol pentru Rizespor, care a terminat la egalitate cu Istanbul Bașakșehir, 2-2, sâmbătă seară, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Turciei.

Mihăilă a înscris al doilea gol al oaspeților (68), cu un șut din marginea careului, fiind înlocuit în min. 73.

Eldor Șomurodov (19) și Bertug Yildirim (74) au marcat pentru gazde, iar celălalt gol al lui Rizespor a fost reușit de Taha Șahin (45+1).

Mihăilă are 3 goluri marcate în 9 meciuri în acest sezon de Super Lig pentru Rizespor.

În clasament, Bașakșehir se află pe locul al șaselea, cu 30 de puncte, iar Rizespor este pe 11, cu 20 de puncte.

