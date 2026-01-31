Universitatea Craiova se va deplasa la Farul duminică, de la ora 17.15, pentru unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 24-a din Superliga.

Tudor Băluță, prezent la conferința de presă premergătoare jocului, și-a amintit de perioada petrecută la Farul, dar punctat faptul că acum atenția sa este 100% pe Universitatea Craiova.

„Mă bucur că am putut lăsa ceva în urmă la Farul, dar acum sunt concentrat pe clubul meu și nimic mai mult. Sunt lucruri frumoase realizate deja în acest sezon, dar vrem să reușim ceva și mai măreț. Mi-am propus să ne gândim doar la noi și la cum putem scoate tot ce e mai bun meci de meci. Dacă reușim asta, nu ne interesează alte echipe. Mister ne dă încredere zi de zi și se vede în rezultate. Este un alt tip de personalitate, care ne ajută să avem rezultate bune.

Farul, indiferent de perioada din sezon și de cum au arătat în ultimele meciuri, mereu este o echipă incomodă, care joacă la victorie. Noi mergem acolo cu gândul la cele trei puncte. Ne-am pregătit bine și știm ce avem de făcut, dar trebuie să arătăm pe teren asta. E prima dată când joc la Constanța împotriva Farului. Singurul meu gând e să merg să câștig meciul. Mă gândesc doar la echipa mea, să fiu la un nivel bun, atât“, a spus Băluță.

