Mircea Lucescu se gândește la demisie: „Vom vedea“

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a admis, marți seară, în conferința de presă de la finalul partidei cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că nu este exclus să se retragă.

„Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza și voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situația. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire“, a declarat Mircea Lucescu, cel mai vârstnic selecționer (80 ani).

Clasament Grupa H: 1. Bosnia 12 puncte (golaveraj 11-3), 2. Austria 12 (9-2), 3. România 7 (10-6), 4. Cipru 4 (5-7), 5. San Marino 0 (1-18).

Etapa viitoare | 9 octombrie – ora 21.45: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia. România stă.

