Naţionala României a înregistrat doar o remiză, scor 2-2, în partida susţinută marți seară, la Nicosia, în faţa reprezentativei similare a Ciprului, contând pentru etapa a 5-a din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. A fost un joc cu două reprize distincte, prima aparţinând României, a doua Ciprului.

Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Denis Drăguş, care a primit o pasă-cadou de la un adversar, l-a driblat pe portar şi apoi a înscris cu poarta goală (’2, 0-1).

Drăguş a majorat avantajul în minutul 18. A primit o minge de la Răzvan Marin, a înaintat şi l-a învins pe Fabiano cu o „scăriţă“ (0-2).

Ciprioţii au revenit în meci, după ce Loizou a pus latul de la 3 metri la o minge venită din stânga, de la Kastanos (’29, 1-2).

Gazdele ne-au dat calculele peste cap până la urmă, pentru că Charalampous a egalat după un assist al lui Kakoullis (’77, 2-2).

CIPRU: Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas (’46, Correia) – Kastanos, Kousoulos (’62, Charalampous) – Kosti (’68, Kyriakou) – Tzionis (’89, Koutsakos), Pittas, Loizou (’62, Kakoullis). Selecționer: Apostolos Mantzios.

ROMÂNIA: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin (’80, Şut; ’85, Tănase), M. Marin, N. Stanciu – Man (’80, Sorescu), Drăguș, Dobre (’65, Miculescu). Selecționer: Mircea Lucescu.

Cartonaşe galbene: Kousoulos ’48, Pittas ’54, Charalampuos ’90 / Bancu ’21, Burcă ’44.

Au arbitrat: Matej Jug – Matej Zunic, Manuel Vidali; Rade Obrenovic.

VAR: Asmir Sagrkovic, Alen Botosak (toţi din Slovenia).

Tot marţi seară s-a disputat și partida Bosnia – Austria 1-2. San Marino a stat.

Clasament Grupa H: 1. Bosnia 12 puncte (golaveraj 11-3), 2. Austria 12 (9-2), 3. România 7 (10-6), 4. Cipru 4 (5-7), 5. San Marino 0 (1-18).

Etapa viitoare | 9 octombrie – ora 21.45: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia. România stă.

