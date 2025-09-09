Preliminarii Euro 2027 | Victorie de serviciu pentru România U21 la Serravalle

Naţionala României U21 s-a impus cu scorul de 2-0, la Serravalle, în faţa formaţiei similare din San Marino, într-un meci din etapa a 2-a din Grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2027.

Tricolorii au deblocat tabela repede, prin Lorenzo Biliboc, după un assist al lui Radaslavescu (’11, 0-1).

Rezultatul final a fost stabilit de Atanas Trică (’87, 0-2).

În primul meci din calificări, România U21 a încheiat la egalitate, 0-0, meciul cu Kosovo desfăşurat la Iași.

San Marino: Casadei – Montali, Zavoli (’68, Ciacci), Domeniconi – S. Gasperoni, Chiaruzzi, T. Cervellini (’82, Casadei), Bugli – Canarezza (’68, Gasperoni), Protti (’76, Tamagnini), Dell Balda (’82, Arlotti). Selecționer: Matteo Cecchetti.

România: Lefter – Strata (’83, Tutu), Duțu, Tudose, Ciubotaru – Boțogan (’73, Vulturar) – Biliboc, Szimionaș, Radaslavescu (’73, Vermeşan), Musi (’59, R. Pop) – Burnete (’59, Trică). Selecţioner: Costin Curelea.

Cartonaşe galbene: Giulio ’36, Ciaccia ’82 / Boţogan ’53.

Au arbitrat: Antoine Chiaramonti – Juan Guiu Serra, Carlos Goncalves; Andreu Simarro (Andorra).

Preliminarii Euro 2027 – Grupa A:

Etapa 2: Cipru U21 – Finlanda 0-4, Kosovo U21 – Spania U21 1-3, San Marino U21 – România U21 0-2.

Clasament Grupa A: 1. Finlanda 6 puncte (golaveraj 12-0), 2. Spania 6 (6-1), 3. România 4 (2-0), 4. Kosovo 1 (1-3), 5. Cipru 0 (0-8), 6. San Marino 0 (0-9).

Etapa viitoare | 14 octombrie – ora 18.00: România U21 – Cipru U21, Spania U21 – Finlanda U21, Kosovo U21 – San Marino U21.

Citeşte şi: Ciprian Marica pariază pe „U“ Craiova: „Sper să câștige campionatul!“