Ciprian Marica pariază pe „U“ Craiova: „Sper să câștige campionatul!“

Fostul internațional Ciprian Marica s-a aflat marți în Craiova cu ceva treabă, dar a reușit să onoreze și invitația unui prieten de a vizita echipa de baschet masculin SCM „U“ Craiova. Nici nu a fost prea greu de convins, fiind un pasionat al baschetului. El a și aruncat la coș, s-a întreținut cu liderul echipei din Bănie, Bogdan Țîbîrnă, iar la final a vorbit despre baschet și, evident, despre fotbal.

Ciprian Marica are origini oltenești și a spus că la un moment dat se gândea că poate îmbrăca tricoul alb-albastru.

Acționar minoritar la Farul Constanța, Ciprian Marica a vorbit și despre meciul direct cu Universitatea Craiova, programat duminică, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Marica a surpins când a afirmat că Știința este favorită în acest sezon la titlul de campioană, lăudând tot ce se întâmplă la gruparea din Bănie. Întrebat ce crede că va reuși Universitatea Craiova în Conference League, Ciprian Marica a spus că Mirel Rădoi are o echipă bună, în formă, dar că are nevoie și de puțin noroc. VEZI VIDEO!

