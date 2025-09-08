Mircea Lucescu: „Ciprioții se vor dărui cu o intensitate care nu vreau să ne surprindă“

Naţionala României va întâlni marți, de la ora 21.45, la Nicosia, reprezentativa similară a Ciprului, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii nu au voie să facă niciun pas greșit pentru a spera la calificare.

Selecționerul Mircea Lucescu a afirmat, luni seară, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca jucătorii naționalei Ciprului să fie foarte arţăgoşi. Crede că vor evolua cu o intensitate mare şi nu doreşte ca tricolorii să fie surprinşi.

„Echipa Ciprului s-a schimbat, într-adevăr. Noul antrenor a adus în relația sa cu jucătorii un aspect important, acela în care agresivitatea și disponibilitatea de sacrificiu, viteza, jocul aerian sunt puse în prim plan, mai puțin organizarea de joc de tip spaniol. Deci, un joc cu un fotbal direct, agresiv, în care jucătorii folosesc la maximum calitățile lor. Este un joc bazat pe mingi lungi și se vede acest lucru și în progresul pe care l-au făcut în ultimul timp, punând în dificultate și Bosnia și Austria. În ambele meciuri nu meritau să piardă.

Ciprioții se vor de dărui cu o intensitate care nu vreau să ne surprindă. Trebuie să punem jocul pe calitățile noastre, pe ceea ce știm noi să facem. Întâlnim o echipă care și-a reconsiderat tipul de joc, care își bazează jocul pe calitățile individuale. La ei nu se pune prea mult accentul pe relațiile de joc, ci pe un angajament al jucătorilor. Ei când ies la minge, atacă omul, nu atacă mingea, există această presiune de dezechilibru. Băieții trebuie să nu se relaxeze, pentru că duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului. Pe urmă, noi trebuie să arătăm calitățile noastre. Calitatea superioară a paselor, jocul combinativ superior și din această confruntare, din două stiluri diferite… Vom vedea ce joc iese“, a declarat Mircea Lucescu.

„Am făcut eforturi pentru a readuce în prim plan calitățile echipei noastre“



„Il Luce“ a precizat că a încercat în ultimele două zile la antrenamente să aducă în prim plan calitățile jucătorilor români, care au lipsit la meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3 pe teren propriu.

„Am mai explicat ce s-a întâmplat la meciul cu Canada, ei au luat partida ca pe una oficială, având și această obligație, pentru că sunt calificați la turneul final. Pe când ai noștri au interpretat altfel meciul, au fost greșeli, lipsă de concentrare, neatenție, care au condiționat desfășurarea ulterioară a jocului. Au fost și lucruri foarte bune pe care le-am analizat cu băieții. Am pus deoparte părțile negative, pentru că dacă scot cele trei goluri pe mine m-a deziluzionat atitudinea relaxată în aceste acțiuni. Meciul nu a fost rău, am avut posesie, centrări foarte multe, șuturi la poartă, dar nu cu atenția cuvenită. În ultimele două zile am făcut eforturi pentru a readuce în prim plan calitățile echipei noastre“, a explicat Lucescu.

„Nu am avut ce să iau“

Selecţionerul în vârstă de 80 de ani a afirmat totodată că nu își face probleme din cauza faptului că are un singur atacant valid în lot, pe Denis Drăguș. Crede că mai sunt jucători care pot acoperi acest post.

„Nu contează că am un singur atacant în lot, Drăguș, este și Miculescu acolo. Nu aveam de unde aduce, pentru că în campionatul României de obicei jucătorii sunt din străinătate și nu ne pot ajuta. Avem jucători care sunt obișnuiți să joace acolo, în cazul în care va fi nevoie. Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea e accidentat. Nu am avut ce să iau. Am trecut în revistă toate echipele de unde aș putea lua și am constatat că nu există această posibilitate. Dar nu mă plâng de chestia asta. Important este ca jucătorii care vor intra mâine în teren să se ridice la calitățile echipei naționale“, a adăugat Lucescu.



Preliminarii CM 2026 – Grupa H

Tot marţi, de la ora 21.45, se va disputa și partida Bosnia – Austria. San Marino va sta.

Clasament: 1. Bosnia 12 puncte (golaveraj 10-1), 2. Austria 9 (7-1), 3. România 6 (8-4), 4. Cipru 3 (3-5), 5. San Marino 0 (1-18).

Citeşte şi: Superliga | LPF a anunțat programul etapei a 10-a