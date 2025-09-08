Superliga | LPF a anunțat programul etapei a 10-a

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din etapa a 10-a din Superligă. Astfel, confruntarea de la Galați, dintre Oțelul și Universitatea Craiova, se va disputa sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21.00.

Programul complet al etapei a 10-a din Superligă:

Vineri, 19 septembrie – ora 20.30: FC Botoșani – FCSB.

Sâmbătă, 20 septembrie – ora 18.45: FC Argeș – U Cluj, ora 21.00: Oțelul Galați – Universitatea Craiova.

Duminică, 21 septembrie – ora 16.00: Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești, ora 18.15: CFR Cluj – UTA Arad, ora 21.00: FC Rapid – FC Hermannstadt.

Luni, 22 septembrie – ora 18.00: FK Csikszereda – Metaloglobus București, ora 21.00: Dinamo București – Farul Constanța.

Până atunci însă, în weekendul viitor se va desfășura runda a 9-a, după următorul program:

Vineri, 12 septembrie – ora 21.00: U Cluj – Rapid.

Sâmbătă, 13 septembrie – ora 16.00: UTA Arad – FC Argeș, ora 21.30: Metaloglobus – CFR Cluj.

Duminică, 14 septembrie – ora 15.45: Oțelul Galați – FC Botoșani, ora 18.00: Universitatea Craiova – Farul Constanța, ora 21.00: FCSB – Csikszereda.

Luni, 15 septembrie – ora 18.00: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 21.00: Petrolul – Dinamo.

Clasament: 1. „U“ Craiova 20 puncte (golaveraj 17-9), 2. Rapid 18 (14-6), 3. Dinamo 15 (12-8), 4. Argeș 15 (13-10), 5. Botoșani 13 (16-9), 6. Farul 13 (11-10), 7. UTA 13 (11-10), 8. U Cluj 12 (11-8), 9. Slobozia 11 (11-10), 10. Oțelul 10 (10-9), 11. Hermannstadt 7 (7-10), 12. Petrolul 6 (7-9), 13. FCSB 6 (10-14), 14. CFR Cluj 6 (11-16), 15. Csikszereda 2 (7-19), 16. Metaloglobus 1 (7-18).

