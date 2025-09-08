Liga 3 | Doar Universitatea II Craiova a trecut cu bine peste etapă

Runda a doua de la Liga 3 – seria 7 nu a fost prea bună pentru reprezentantele Doljului. Doar Universitatea II Craiova a reușit să confirme așteptările, FCU și ACSO Filiași fiind perdante.

După un debut nu tocmai fericit, cele trei formații ale Doljului au continuat tot cu rezultate modeste. Singura formație care a reușit să-și treacă în cont toate punctele a fost Universitatea II Craiova. Trupa lui Corneliu Papură s-a impus de data aceasta în deplasare, în fața Academicii Balș, cu scorul e 2-1.

Golurile „satelitului“ au fost marcate de Vali Constantin, în minutele 21 și 89 (penalti). Gazdele au replicat prin Dorin Toma (’67).

Corneliu Papură a mizat pe următorii jucători: Goga – Simion, Yabre, Neacșu, Mandagiu – Sala, Șerban, Chifa – Muntean, Al. Popescu, V. Constantin. Pe parcurs au mai intrat: Zamfir, Ene, Pancu, Farcaș.

În runda viitoare, Universitatea II Craiova va bifa prima dispută „acasă“ din noul sezon. „Satelitul“ Științei o va întâlni pe Progresul Spartac, disputa fiind programată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Jane Nițulescu“ din Caracal.

FCU s-a făcut de râs la Severin

O înfrângere rușinoasă, la un scor greu de imaginat, a reușit-o FCU Craiova. Echipa patronată de familia Mititelu a pierdut cu 6-0 disputa susținută sâmbătă seară, pe stadionul „Municipal“, în fața echipei Cetatea Turnu Măgurele.

Teleormănenii au înscris prin Christo Bolohan (‘4), Andrei Cîrstea (’18 – autogol), Vlad Marica (’41), Alex Mitru (’75 – penalti), Dragoș Pălii (’87) și Dylan Ghodbane (’90).

FCU Craiova: Pena – A Cârstea, Bălașa, Biosan, E Cârstea – Constantinescu, Manea-Ilie, Raicea, Sima – Angelo Sîrbu. Au mai intrat pe parcurs Purcaru, Rădoi, Badele.

„Prea multe cuvinte nu sunt de spus. Din păcate nu am reușit să ne bucurăm suporterii cu un joc mai bun, dar aș ruga, pe această cale, să susținem în continuare acești copii. Este o echipă foarte tânără, care are presiune și dacă cerem rezultate imediate, nu facem altceva decât să le stopăm sau să le încetinim creșterea“, a explicat antrenorul lui FCU, Dan Vasilică.

FCU Craiova va juca în deplasare, pe terenul formației ACSO Filiași (vineri, 12 septembrie, ora 17.00).

ACSO Filiași a cedat la final

Perdantă în prima rundă, ACSO Filiași a luptat din greu în meciul de sâmbătă, cu Oltul Curtișoara, pentru a obține ceva. A fost fost foarte aproape de o remiză, dar Rareș Vozaru a stricat echilibrul din teren cu un gol marcat în minutul 83.

Antrenorul Victor Naicu a început meciul din Olt cu următorul unsprezece: Bogdan Eftimie – Florin Niță, Eduard Dina, Alex Popa, Bogdan Pătru, Ion Dogaru, Gabriel Ciobanu, Cosmin Calu, Narcis Neacșu, Robert Rădulescu, Daniel Rogoveanu. Au mai intrat: Ion Crețu, Ionuț Răducan.

În partida viitoare, ACSO Filiași va încerca să-și repare moralul și să obțină primele puncte împotriva echipei FCU. Meciul va avea loc vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Orășenesc“ din Filiași.

Liga 3 – seria 5, etapa 2

Vineri, 5 septembrie: CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-2, Academica Balș – Universitatea II Craiova 1-2.

Sâmbătă, 6 septembrie: Progresul Spartac – LPS Clinceni 2-4, CSL Nanov – AXI Arena 1-3, Oltul Curtişoara – ACSO Filiaşi 1-0, FCU Craiova – Cetatea Turnu Măgurele 0-6.

Clasament: 1. Turnu Măgurele 6 puncte (golaveraj 8-1), 2. Clinceni 4 (5-3), 3. AXI 4 (5-3), 4. Universitatea II Craiova 4 (3-2), 5. Curtişoara 3 (2-2), 6. Spartac 3 (3-4), 7. Nanov 3 (2-3), 8. Alexandria 2 (4-4), 9. Giurgiu 1 (2-3), 10. Balș 1 (1-2), 11. Filiaşi 0 (0-2), 12. FCU -105 (0-6).

Etapa viitoare:

Vineri, 12 septembrie – ora 17.00: Axi Arena – Oltul Curtișoara, LPS Clinceni – CSM Alexandria, ACSO Filiași – FCU, Cetatea Turnu Măgurele – Academica Balș.

Sâmbătă, 13 septembrie – ora 17.00: Universitatea II Craiova – Progresul Segarcea, Dunărea Giurgiu – CSL Nanov.

