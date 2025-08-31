Alb-albaştrii, supăraţi că au ratat victoria la Botoşani

Universitatea Craiova a remizat cu FC Botoşani, 1-1, iar la final antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, a acceptat cu greu rezultatul din Moldova.

„Nu-mi aduc aminte, ce ocazii să fi avut Botoșani? Poate că am uitat desfășurarea meciului… Nu-mi aduc aminte, în afară de două-trei șuturi la întâmplare. A fost un meci la discreția noastră! Chiar și la acest rezultat, sunt mulțumit, pentru că mă bucură când văd că adversarii joacă la nouă zile și se pun pe jos, trag de timp. Asta înseamnă că se tem de noi. Înseamnă că sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieții noștri azi.

Eram mulțumit și cu 0-0. N-am crezut c-o să mai văd, după meciul de la Clinceni, așa ceva în 2025 (n.r. probabil referire la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, scor 0-1, din 8 februarie). Voiam să plec cât mai repede“, a spus Rădoi, la Digi Sport.

Cicâldău: „Am avut meciul în mână“

Marcatorul Ştiinţei din partida cu FC Botoşani, Alex Cicâldău, s-a declarat nemulțumit de faptul că el și colegii săi nu au plecat cu toate cele trei puncte.

„Am întâlni o echipă în formă. Păcat că nu am reușit să luăm toate cele trei puncte, asta pentru că am avut meciul în mână. Oboseala a contat mai puțin astăzi, suntem puțin supărați că nu am câștigat. Știam că ne va aștepta o deplasare grea, dar noi jucăm fiecare meci la victorie.

Atât fizic, cât și mental, este o pauză binevenită. Am avut o perioadă foarte aglomerată. Mă simt bine fizic și îmi ajut echipa, mai importantă este echipa decât forma mea“, a declarat Cicâldău.

Citeşte şi: FC Botoşani – „U“ Craiova 1-1 | Oboseala şi-a spus cuvântul