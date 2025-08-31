Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, în partida susţinută duminică, în Moldova, în faţa formaţiei FC Botoşani. Disputa a contat pentru etapa a 8-a din Superligă, iar Ştiinţa continuă să fie lider în clasament.

Băieţii lui Mirel Rădoi au arătat un joc bun, dar şi o oarecare stare de oboseală. Au fost destule pase greşite şi neînţelegeri atât în plan ofensiv, cât şi defensiv, dar şi o doză de ghinion în anumite faze la finalizare.

Nsimba, cel mai bun jucător al Ştiinţei

Alb-albaştrii au deschis scorul prin Alex Cicâldău, cu un şut plasat de la circa 8 metri, după o pasă excelentă dat din dreapta de Nsimba (’62, 0-1).

Moldovenii au restabilit egalitatea la scurt timp, după o neînţelegere a fundaşilor cu portarul Silviu Lung. Dumiter a reuşit să „ciupă“ o minge dintre apărătorii Craiovei, a trimis spre poartă, iar Ongenda a împins balonul în plasă pentru siguranţă (’72, 1-1).

O fază controversată s-a petrecut în minutul 88, când o centrare de pe stânga a lui Bancu l-a lovit în mână, în careu, pe Ilaş, dar arbitrul nu a văzut şi a lăsat jocul să continue.

FC Botoşani: Anestis – Ilas, Miron, Petro, Ţigănaşu – Papa (’46, Bordeianu), Aldair (’76, Diew) – Cîmpanu (’59, Mitrov), Ongenda (’83, Pavlovic), Mailat (’59, Bodişteanu) – Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu.

„U“ Craiova: Lung jr. – Mogoş (’46, Badelj), Screciu, Romanchuk – Rădulescu (’60, Barbu), Creţu (’60, Bancu), Mekvabishvili, Cicâldău (’80, T. Băluţă), Ştefan – Houri (’80, Baiaram), Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

Cartonaşe galbene: Aldair ’2, Papa ’8, Cîmpanu ’52, Petro ’74 / Nsimba ’35.

Au arbitrat: Viorel Cojocaru – Sebastian Gheorghe, Romică Bîrdeş; Ovidiu Robu.

VAR: Rareş Vidican, Cosmin Bojan.

Observatori: Iosif Olah (CCA), Marian Ivan (LPF).

După pauza competiţională datorată echipei naţionale, Universitatea Craiova va reveni în campionat cu un joc împotriva Farului Constanţa. Disputa cu „marinarii“ va avea loc pe 14 septembrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Citeşte şi: Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 8