Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 8

Vineri, 29 august: Rapid – UTA 2-0.
Sâmbătă, 30 august: Slobozia – U Cluj 0-1, Dinamo – Hermannstadt 2-0.
Duminică, 31 august – ora 16.00: Argeș – Metaloglobus, ora 18.30: Botoșani – „U“ Craiova, ora 21.30: CFR Cluj – FCSB.
Luni, 1 septembrie – ora 18.00: Csikszereda – Oțelul Galați, ora 21.00: Farul – Petrolul.
Clasament: 1. „U“ Craiova 19 puncte (golaveraj 16-8), 2. Rapid 18 (14-6), 3. Dinamo 15 (12-8), 4. UTA 13 (11-10), 5. Botoșani 12 (15-8), 6. U Cluj 12 (11-8), 7. Argeș 12 (11-9), 8. Slobozia 11 (11-10), 9. Farul 10 (9-9), 10. Oțelul 9 (9-8), 11. Hermannstadt 7 (7-10), 12. Petrolul 6 (6-7), 13. FCSB 5 (8-12), 14. CFR Cluj 5 (9-14), 15. Metaloglobus 1 (6-16), 16. Csikszereda 1 (6-18).
