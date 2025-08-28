Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor

Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag FK s-au calificat, miercuri seară, în faza principală a Ligii Campionilor, după meciurile din manșa secundă a play-off-ului. Acestea s-au alăturat celorlalte trei echipe care au obținut biletele pentru Champions League marți seară: FC Pafos, Kairat Almatî și Bodo/Glimt.

Benfica a învins-o pe Fenerbahce, formație antrenată de portughezul Jose Mourinho, cu scorul de 1-0, după 0-0 la Istanbul. Diferența fost făcută de de golul turcului Kerem Akturkoglu (’35), fost jucător al lui Galatasaray, marea rivală a lui Fener.

Fenerbahce a încheiat meciul de la Lisabona în inferioritate numerică, după eliminarea brazilianului Anderson Talisca (’82).

FC Bruges a realizat scorul serii, 6-0 cu Glasgow Rangers, pe care o învinsese și în Scoția, cu 3-1. Nicola Tresoldi (‘5), Hans Vanaken (’32), Joaquin Seys (’41, ’45), Aleksandar Stankovic (’45+2) și Christos Tzolis (’50) au marcat pentru belgieni. Asta în condițiile în care Rangers rămăsese în zece oameni din minutul 8, când englezul Maximillian Aarons a văzut cartonașul roșu.

FC Copenhaga a învins-o pe FC Basel cu 2-0, după 1-1 în prima manșă. Andreas Cornelius (’46) și Youssoufa Moukoko (’84), din penalti, au marcat golurile într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, informează Agerpres.

Qarabag s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în Liga Campionilor, deși a pierdut la Baku în fața lui Ferencvaros. Azerii au câștigat în tur cu 3-1.

„Fradi“ a deschis scorul în Azerbaidjan, prin francezul Lenny Joseph (’12), dar Qarabag avea avantaj la pauză, grație golurilor reușite de Leandro Andrade (’25) și de Abdellah Zoubir (’45), fostul jucător al Petrolului Ploiești. Ferencvaros a înscris de două ori în repriza secundă, prin Bence Varga (’55 – penalti) și prin Alex Toth (’82), însă nu a reușit și golul care să trimită meciul în prelungiri.

Rezultatele de miercuri seară, din manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor:

(+) FC Bruges – Glasgow Rangers (în prima manșă 3-1) 6-0

(+) Qarabag FK – Ferencvaros (în prima manșă 3-1) 2-3

(+) FC Copenhaga – FC Basel (în prima manșă 1-1) 2-0

(+) Benfica Lisabona – Fenerbahce (în prima manșă 0-0) 1-0

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza principală a competiției. Învinsele vor evolua în faza principală a Europa League.

