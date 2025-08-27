31.7 C
Craiova
miercuri, 27 august, 2025
Mirel Rădoi și Tudor Băluță au prefațat partida „U“ Craiova – Basaksehir

Alexandru VIRTOSU
Universitatea Craiova se află în fața unui meci extrem de important, care îi poate aduce recunoașterea pe plan european. Știința va juca joi, de la ora 20.30, pe stadion „Ion Oblemenco“, împotriva formației Basaksehir Istanbul, într-o partidă contând pentru manșa secundă din play-off-ul Conference League.

Despre această a doua „bătălie“ cu turcii au vorbit astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, antrenorul Științei, Mirel Rădoi, și mijlocașul Tudor Băluță. VEZI VIDEO!

