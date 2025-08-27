32.9 C
Craiova
miercuri, 27 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalConference League | Programul / rezultatele meciurilor din manșa a doua a play-off-ului

Conference League | Programul / rezultatele meciurilor din manșa a doua a play-off-ului

De Alexandru VIRTOSU

Miercuri, 27 august:
ora 19.45: Riga FC – Sparta Praga (în tur 0-2).

Joi, 28 august:
ora 19.00: Fredrikstad – Crystal Palace (0-1), Noah – O. Ljubljana (4-1), Omonia – Wolfsberger (1-2);
ora 20.00: Beșiktaș – Lausanne (1-1), RFS – Hamrun (0-1), SK Rapid – Győr (1-2);
ora 20.30: Alkmaar – Levski (2-0), CFR Cluj – Hacken (2-7), Universitatea Craiova – Basaksehir (2-1);
ora 21.00: AEK Atena – Anderlecht (1-1), Arda – Rakow (0-1), Brondby – Strasbourg (0-0), Differdange – Drita (1-2), Fiorentina – Polissya Zhytomyr (3-0), Ostrava – Celje (0-1), Vallecano – Neman (1-0);
ora 21.45: Dinamo Tirana – Jagiellonia (0-3), Linfield – Shelbourne (1-3);
ora 22.00: Legia – Hibernian (2-1), Mainz – Rosenborg (1-2), Servette – Shakhtar (1-1), Shamrock Rovers – Santa Clara (2-1), Virtus – Breidablik (1-2).

Citește și: Europa League | Programul / rezultatele meciurilor din manșa a doua a play-off-ului

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA