Conference League | Programul / rezultatele meciurilor din manșa a doua a play-off-ului

Miercuri, 27 august:
ora 19.45: Riga FC – Sparta Praga (în tur 0-2).
Joi, 28 august:
ora 19.00: Fredrikstad – Crystal Palace (0-1), Noah – O. Ljubljana (4-1), Omonia – Wolfsberger (1-2);
ora 20.00: Beșiktaș – Lausanne (1-1), RFS – Hamrun (0-1), SK Rapid – Győr (1-2);
ora 20.30: Alkmaar – Levski (2-0), CFR Cluj – Hacken (2-7), Universitatea Craiova – Basaksehir (2-1);
ora 21.00: AEK Atena – Anderlecht (1-1), Arda – Rakow (0-1), Brondby – Strasbourg (0-0), Differdange – Drita (1-2), Fiorentina – Polissya Zhytomyr (3-0), Ostrava – Celje (0-1), Vallecano – Neman (1-0);
ora 21.45: Dinamo Tirana – Jagiellonia (0-3), Linfield – Shelbourne (1-3);
ora 22.00: Legia – Hibernian (2-1), Mainz – Rosenborg (1-2), Servette – Shakhtar (1-1), Shamrock Rovers – Santa Clara (2-1), Virtus – Breidablik (1-2).
