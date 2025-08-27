Europa League | Programul / rezultatele meciurilor din manșa a doua a play-off-ului

Miercuri, 27 august:
ora 19.30: AEK Larnaca – Brann (în tur 1-2).
Joi, 28 august:
ora 18.00: KuPS – Midtjylland (0-4);
ora 19.30: Sigma Olomouc – Malmo (0-3);
ora 20.00: Samsunspor – Panathinaikos (1-2);
ora 20.30: Ludogorets – Shkendija (1-2), PAOK – Rijeka (0-1);
ora 21.00: Dynamo Kyiv – Maccabi Tel Aviv (1-3), Genk – Lech (5-1), Utrecht – Zrinjski (2-0), Young Boys – Slovan Bratislava (1-0);
ora 21.30: FCSB – Aberdeen (2-2);
ora 22.00: Braga – Lincoln (4-0).
