FC Pafos, Kairat și Bodo/Glimt s-au calificat în Liga Campionilor

FC Pafos, Kairat Almatî și Bodo/Glimt s-au calificat, marți seară, în faza principală a Ligii Campionilor, după meciurile din manșa secundă a play-off-ului.

FC Pafos, campioana Ciprului, cu mijlocașul român Vlad Dragomir integralist, a obținut în premieră biletul pentru Champions League.

După ce Pafos s-a impus cu 2-1 la Belgrad, Steaua Roșie a deschis scorul în „Insula Afroditei“ prin Mirko Ivanic (’60). Gazdele au egalat spectaculos prin brazilianul Jaja (’89), care a reluat din voleu, cu boltă, mingea centrată de Pepe dintr-o lovitură liberă obținută de Dragomir.

Kairat Almatîi a învins-o pe Celtic Glasgow cu 3-2 la loviturile de departajare, în Kazahstan, după 210 minute fără gol (90 în prima manșă și 120 în a doua).

Aleksandr Martinovici, Ofri Arad și Egor Sorokin au transformat pentru kazahi, iar Valeri Gromîko a trimis în bară, la loviturile de departajare. Portarul Temirlan Anarbekov a fost artizanul calificării, apărând trei penaltiuri, executate de Adam Idah, Luke McCowan și Daizen Maeda. Pentru campioana Scoției au transformat doar Arne Engels și Callum McGregor.

Kairat s-a calificat în premieră în Champions League, fiind a doua echipă kazahă care reușește această performanță, după FC Astana (sezonul 2015-2016).



Bodo/Glimt a pierdut în Austria, 1-2 cu Sturm Graz, dar câștigase în tur cu 5-0. Scandinavii au deschis scorul prin Mathias Joergensen (’15), dar Sturm a întors rezultatul prin reușitele lui Seedy Jatta (’30) și Tim Oermann (’73).

Rezultatele înregistrate marți, în manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor:



(+) Kairat Almatî (Kazahstan) – Celtic Glasgow (Scoția) (în prima manșă 0-0) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare;

(+) FC Pafos (Cipru) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia) (în prima manșă 2-1) 1-1;

Sturm Graz (Austria) – (+) Bodo/Glimt (Norvegia) (în prima manșă 0-5) 2-1.

Miercuri seară sunt programate celelalte meciuri din manșa secundă a play-off-ului:

ora 19.45: Qarabag FK (Azerbaidjan) – Ferencvaros Budapesta (Ungaria) (în prima manșă 3-1);

ora 22.00: FC Bruges (Belgia) – Glasgow Rangers (Scoția) (în prima manșă 3-1), FC Copenhaga (Danemarca) – FC Basel (Elveția) (în prima manșă 1-1), Benfica Lisabona (Portugalia) – Fenerbahce Istanbul (Turcia) (în prima manșă 0-0).

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza principală a competiției. Învinsele vor evolua în faza principală a Europa League.

