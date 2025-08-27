24 C
Craiova
Alexandru Băluță va juca în SUA și va fi coleg cu Lloris și Son

De Alexandru VIRTOSU

Atacantul craiovean Alexandru Băluță a semnat, din postura de jucător liber, un contract valabil până la finalul sezonului 2025 cu clubul Los Angeles FC. Anunțul a fost făcut marți seară de către gruparea din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS).

Alexandru Băluță, un jucător hulit în Bănie pentru că a semnat cu FCSB, va fi coleg cu celebrii Hugo Lloris și Heung-min Son.

Un an de probă la LAFC

Clubul are opțiune pentru prelungirea înțelegerii și pentru sezonul 2026. Alexandru Băluță este în așteptarea certificatului internațional de transfer și a vizei pentru Statele Unite ale Americii, potrivit sursei menționate.

„Alex aduce o experiență bogată în ligile europene de top și în competițiile internaționale“, a declarat copreședintele lui LAFC, managerul general John Thorrington.

„Am simțit că e important să adăugăm încă o opțiune ofensivă unui lot deja puternic, pentru a ne crește șansele la trofee în acest an. Calitățile ofensive și versatilitatea lui Alex vor fi atuuri valoroase pentru echipa noastră. A fost încurajator să vedem că este încântat ca și noi de această oportunitate“, a mai spus oficialul californian.

Băluță a postat un comentariu scurt, dar foarte sugestiv la postarea făcută de LAFC pe Instagram: „Ready for it” (n.r. Sunt gata).

LAFC ocupă locul 5 în Conferința de Vest a MLS, cu 41 de puncte din 25 de partide, în timp ce restul echipelor au 27 sau 28 de meciuri.

Parcurs oscilant în carieră

Alexandru Băluță (31 ani, 1.66 metri) a fost junior la Academia „Gică Popescu“. Și-a început cariera profesionistă în 2011, la Chindia Târgoviște, apoi s-a transferat la FC Viitorul Constanța, la care a debutat în prima ligă.

În 2014 a ajuns la Universitatea Craiova. A evoluat pentru Știința patru ani, disputând peste 140 de goluri în toate competițiile. A contribuit la câștigarea Cupei României în 2018.

În iune 2018, Alexandru Băluță s-a transferat la Slavia Praga. Ulterior, după un împrumut la Slovan Liberec, a evoluat la formația maghiară Puskas Akademia FC (2020-2023). Din Ungaria a revenit în România, la FCSB, deși avea ofertă la Universitatea Craiova. Și-a reziliat contractul cu gruparea patronată de Gigi Becali în această lună.

Palmaresul său mai cuprinde un titlu și o cupă în Cehia, două titluri și Supercupa României cu FCSB.

Născut la Craiova, Alexandru Băluță are 8 selecții în naționala României și a marcat un gol, în victoria cu Chile (3-2).

Cota de piață a lui Alexandru Băluță este de 900.000 de euro.

