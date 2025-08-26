Inter Milano a debutat cu o victorie la scor în noul sezon din Serie A

Inter Milano s-a impus de o manieră categorică, scor 5-0, luni seară, pe „Giuseppe Meazza“, în fața formației FC Torino, în prima etapă din Serie A – sezonul 2025/2026. Acesta a fost și meciul de debut al lui Cristi Chivu ca antrenor la Inter în campionatul intern.

Golurile nerrazurilor au fost marcate de Bastoni (’18), Thuram (’36, ’62), Martinez (’52) și Bonny (’72).

INTER: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni (’86, Luis Henrique) – Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (’79, Zielinski), Dimarco (’67, Carlos Augusto) – Thuram (’67, Bonny), Lautaro (’79, Diouf).

TORINO: Israel – Lazaro (’80, Pedersen), Coco, Masina, Biraghi – Casadei, Ilkhan (58, Tameze), Gineitis – Ngonge (’80, Anjorin), Simeone (’64, Adams), Vlasic (’58, Aboukhlal).

Cristi Chivu, pus pe glume

Antrenorul Interului, Cristi Chivu, a fost întrebat la finalul jocului, printre altele, dacă „există o conexiune puternică între tine și garda veche?“. În Italia s-a vorbit mult despre faptul că Chivu a fost ales pentru a întineri lotul lui Inter.

„Câtă vreme cineva nu este fericit, vor apărea și controverse. Se întâmplă mereu, așa e la fotbal și ne așteptăm la asta. N-am văzut niciodată un jucător fericit că pleacă. O să v-o spun direct, ca să nu mă întrebați de ce sunt înjurat de un jucător atunci când pleacă.

Eu încerc să fiu echilibrat, dar ridic și tonul atunci când e cazul. Uneori probabil că exagerez, dar jucătorii mai închid ochii la exagerările mele.

Nu sunt perfect, așa cum nu sunt nici ei. Chiar am reușit să ajungem la un acord cu privire la unele lucruri. Eu sunt mândru că am un grup de jucători maturi și motivați să fie la dispoziția mea.

În acest stadion, când intri pe acest tărâm minunat, îți revine în minte și trecutul de jucător. Dar nu despre mine e vorba azi, ci despre echipă. Doar despre jucători, ei sunt fundamentali. Sunt mândru de ei și sunt sigur că vom continua să muncim bine“, a adăugat antrenorul român.

Serie A, etapa 1

Rezultate: Sassuolo – Napoli 0-2, Genoa – Lecce 0-0, AS Roma – Bologna 1-0, AC Milan – Cremonese 1-2, Como – Lazio 2-0, Cagliari – Fiorentina 1-1, Juventus – Parma 2-0, Atalanta – Pisa 1-1, Udinese – Verona 1-1, Inter – Torino 5-0.

