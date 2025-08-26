Alex Crețu a „prins“ echipa etapei

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat astăzi echipa etapei a 7-a din Superligă. Universitatea Craiova și-a îndeplinit misiunea duminică seară pe „Ion Oblemenco“, a învins-o pe Petrolul cu 2-0 și astfel a îndeplinit prima condiție ca să fie luată în calcul pentru formula ideală. Cum Alex Crețu a fost cel care a „deblocat“ tabela în „Vulcan“, reprezentanții LPF-ului l-au inclus în echipa etapei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a șaptea:

PORTAR:

Devis Epassy (Dinamo)

A doua deplasare în care dinamoviștii nu au luat gol, de fiecare dată cu Epassy în poartă, care dă siguranță echipei.

FUNDAŞI:

Maxime Sivis (Dinamo)

Utilizat în ultima jumătate de oră, a oferit pasa de gol la singurul gol al meciului de pe Cluj Arena.

Tiberiu Căpușă (FC Hermannstadt)

Jucător de bază în sistemul gândit de Măldărășanu, s-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor.

Dmytro Pospielov (UTA Arad)

A scos penaltiul transformat de Costache și a avut o prestație bună în defensivă.

Daniel Șerbănică (Unirea Slobozia)

A marcat golul care le-a adus ialomițenilor un punct.

MIJLOCAŞI:

Alexandru Crețu („U“ Craiova)

A deschis drumul oltenilor spre a șasea victorie din acest sezon.

Constantin Grameni (Rapid)

A înscris pentru întâia oară în tricoul giuleștenilor, reușita lui completând o evoluție solidă.

Dragoș Albu (Hermannstadt)

Ardelenii au bifat prima victorie în campionatul curent grație golului marcat de mijlocașul sosit la sibieni în această vară.

ATACANŢI:

Daniel Bană (Oțelul Galați)

Gol și pasă decisivă într-un meci de pus în ramă de către gălățeni.

Patrick Fernandes (Oțelul Galați)

A făcut legea printre apărătorii adverși. A înscris de trei ori.

Zoran Mitrov (FC Botoșani)

Intrat pe durata reprizei secunde, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

ANTRENORUL ETAPEI:

Bogdan Andone (FC Argeș)

Piteștenii pot fi considerați surpriza plăcută a începutului de sezon, iar un merit mare îl are Bogdan Andone. Contra campioanei, acesta și-a arătat clasa la pauză, când a schimbat total jocul argeșenilor.

Superliga, etapa 7

Vineri, 22 august: UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1, Metaloglobus – Rapid 1-2.

Sâmbătă, 23 august: FC Botoșani – Csikszereda 3-1, U Cluj – Dinamo 0-1.

Duminică, 24 august: Oțelul Galați – CFR Cluj 4-1, „U“ Craiova – Petrolul Ploiești 2-0, FCSB – FC Argeș 0-2.

Luni, 25 august: Hermannstadt – Farul Constanța 1-0.

Clasament: 1. „U“ Craiova 19 puncte (golaveraj 16-8), 2. Rapid 15 (12-6), 3. UTA 13 (11-8), 4. Botoșani 12 (15-8), 5. Argeș 12 (11-9), 6. Dinamo 12 (10-8), 7. Slobozia 11 (11-9), 8. Farul 10 (9-9), 9. U Cluj 9 (10-8), 10. Oțelul 9 (9-8), 11. Hermannstadt 7 (7-8), 12. Petrolul 6 (6-7), 13. FCSB 5 (8-12), 14. CFR Cluj 5 (9-14), 15. Metaloglobus 1 (6-16), 16. Csikszereda 1 (6-18).

Etapa viitoare:

Vineri, 29 august – ora 20.30: Rapid – UTA.

Sâmbătă, 30 august – ora 18.45: Slobozia – U Cluj, ora 21.30: Dinamo – Hermannstadt.

Duminică, 31 august – ora 16.00: Argeș – Metaloglobus, ora 18.30: Botoșani – „U“ Craiova, ora 21.30: CFR Cluj – FCSB.

Luni, 1 septembrie – ora 18.00: Csikszereda – Oțelul Galați, ora 21.00: Farul – Petrolul.

