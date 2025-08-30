Cu un lot schimbat foarte mult şi lipsă de omogenitate, ACSO Filiaşi a debutat cu stângul în noul sezon de la Liga 3. Băieţii lui Victor Naicu au pierdut la limită, scor 0-1, confruntarea de vineri seară, de pe teren propriu, cu CSL Nanov.
Golul teleormănenilor a fost marcat de Daniel Dobre (’11). GALERIE FOTO!
ACSO Filiaşi: Bogdan Eftimie – Sorin Popa, Narcis Neacşu, Daniel Rogoveanu, Robert Rădulescu, Cosmin Calu, Florin Niţă, Ion Dogaru, Gabriel Ciobanu, Alex Popa, Bogdan Pătru. Au mai intrat: Eduard Dina, Ion Creţu, David Zaharia, Ionuţ Răducan.
CSL Nanov: Silviu Mircea – Denis Prunaru, Cristian Desculţu, Mario Hrelea, Ionuţ Botă, Daniel Dobre, Cosmin Ciocoteală, Adelin Toma, Daniel Mihăilă, Albert Stoenică, David Tudor. Antrenor: Marian Botea.
În etapa viitoare, ACSO Filiaşi va juca în deplasare la Oltul Curtişoara (6 septembrie, ora 17.00).
