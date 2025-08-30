Mirel Rădoi şi Vasile Mogoş au prefaţat meciul FC Botoşani – „U“ Craiova

Universitatea Craiova trebuie să iasă rapid din starea de beatitune în care a intrat joi seară, după calificarea în Conference League, pentru că urmează un meci important cu FC Botoşani. Disputa va avea loc duminică, de la ora 18.30, în Moldova, şi va conta pentru etapa a 8-a din Superligă. Ştiinţa porneşte din postura de favorită, pentru că este liderul la zi, este neînvinsă şi are un moral extraordinar, dar cu toţii ştim că este dificil să te impui pe terenul din Botoşani.

Antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, a prefaţat disputa cu moldovenii şi a punctat că nu concepe ca elevii săi să nu fie concentraţi şi să nu dea totul în iarbă. Din rândul jucătorilor, Vasile Mogoş a subliniat ideea că alb-albaştrii sunt focusaţi asupra disputei cu Botoşani şi că vor să se impună ca să-şi păstreze distanţa faţă de urmăritoarele din clasament. Vezi video!

