Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 8

Vineri, 29 august – ora 20.30: Rapid – UTA.
Sâmbătă, 30 august – ora 18.45: Slobozia – U Cluj, ora 21.30: Dinamo – Hermannstadt.
Duminică, 31 august – ora 16.00: Argeș – Metaloglobus, ora 18.30: Botoșani – „U“ Craiova, ora 21.30: CFR Cluj – FCSB.
Luni, 1 septembrie – ora 18.00: Csikszereda – Oțelul Galați, ora 21.00: Farul – Petrolul.
Clasament: 1. „U“ Craiova 19 puncte (golaveraj 16-8), 2. Rapid 15 (12-6), 3. UTA 13 (11-8), 4. Botoșani 12 (15-8), 5. Argeș 12 (11-9), 6. Dinamo 12 (10-8), 7. Slobozia 11 (11-9), 8. Farul 10 (9-9), 9. U Cluj 9 (10-8), 10. Oțelul 9 (9-8), 11. Hermannstadt 7 (7-8), 12. Petrolul 6 (6-7), 13. FCSB 5 (8-12), 14. CFR Cluj 5 (9-14), 15. Metaloglobus 1 (6-16), 16. Csikszereda 1 (6-18).
Citește și: Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor