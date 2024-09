Nicolae Stanciu: “Drumul nostru către Cupa Mondială începe în Kosovo”

Echipa naţională a României întâlneşte Kosovo, vineri, 6 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina. Luni, 9 sepetembrie, va urma un meci contra Lituaniei, de la ora 21.45, pe stadionul “Steaua”. Acestea sunt primele două partide din cadrul ediţiei 2024-2025 a Ligii Naţiunilor.

“Trebuie să facem un joc bun colectiv şi să luăm cele 3 puncte”

Căpitanul României, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că drumul primei reprezentative spre Cupa Mondială din 2026 începe la Prishtina.

“Drumul nostru către Cupa Mondială începe de mâine (vineri – n.r.), pentru că Liga Naţiunilor este primul pas prin care poţi ajunge la Cupa Mondială. E o şansă în plus pentru a ajunge acolo în afara preliminariilor, aşa că vom trata ca atare această competiţie. Kosovo are jucători foarte buni, care joacă în campionate puternice. Deja i-am întâlnit de două ori anul trecut, ştim că ne va aştepta un meci greu. Nu cred că doar un jucător e periculos. Trebuie să avem grijă la toată echipa lor, să facem un joc bun colectiv şi să luăm cele 3 puncte”, a afirmat căpitanul echipei României.

“Am aşteptat acest meci. În mare suntem acelaşi nucleu de jucători care am participat la EURO, plus câţiva colegi noi. Grupul e foarte bun, relaţiile dintre noi sunt extraordinare şi încercăm să asimilăm cât mai repede ceea ce ne cere selecţionerul şi să trecem la următorul nivel. Pentru că noi trebuie să fim cu siguranţă mult mai bine decât am fost la EURO dacă vrem să ajungem la Cupa Mondială”, a adăugat el.

“E o deplasare grea”

Nicolae Stanciu a menţionat că el şi colegii săi nu vor putea controla ce se întâmplă în tribune la Prishtina. Asta în cazul în care vor exista incidente provocate de suporterii kosovari.

“Pentru noi va fi un meci ca oricare altul. Suntem conştienţi că ne aşteaptă un meci greu, dar încercăm să lăsăm de o parte ceea ce se vorbeşte aici legat de ce s-a întâmplat la meciul nostru cu ei de la Bucureşti (n.r. – partida a fost întreruptă după ce fanii români au scandat ‘Kosovo e Serbia’). Sunt lucruri pe care nu le putem controla dacă se vor întâmpla. Noi am venit să jucăm fotbal pe teren şi să încercăm să câştigăm. Anul trecut când am jucat aici nu am avut aşa mulţi fani. E o deplasare grea, ne vor lipsi fanii, dar noi suntem obişnuiţi să jucăm pe orice stadion, cu atmosferă ostilă. Aşa că vom fi pregătiţi şi pentru meciul de mâine (vineri – n.r.)”, a explicat Nicolae Stanciu.

