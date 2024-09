Mircea Lucescu: “Mă bucur că am întâlnit un grup bun”

Echipa naţională a României întâlneşte Kosovo, vineri, 6 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina. Luni, 9 sepetembrie, va urma un meci contra Lituaniei, de la ora 21.45, pe stadionul “Steaua”. Acestea sunt primele două partide din cadrul ediţiei 2024-2025 a Ligii Naţiunilor.

“Mă aştept la o atmosferă sportivă”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, în conferinţa de presă de dinainte partidei cu Kosovo, că România este dispusă să depună toate eforturile pentru a face un pas înainte.

“Să nu uităm că România este o echipă care s-a calificat la Campionatul European şi care a obţinut o performanţă acolo, ieşind din grupă de pe primul loc. Naţionala României este dispusă să facă toate eforturile pentru a face un pas înainte pentru o eventuală calificare la Cupa Mondială. Suntem aici să jucăm fotbal într-o competiţie europeană, în care fiecare echipă încearcă să aducă în teren ceea ce are mai bun. Mă aştept la o atmosferă sportivă, indiferent de ceea ce îşi va permite un suporter sau altul să facă în timpul acestui meci. Meciul se joacă pe teren, iar eu mă aştept să nu fie niciun fel de incidente. Suntem sportivi şi ştim să ne apărăm unii pe alţii. Toţi avem în noi acest ADN de fair play. Deci nu îmi fac niciun fel de griji. Atmosfera să fie în tribună, pe teren sunt două echipe care joacă fotbal”, a afirmat Lucescu.

“M-am adaptat foarte rapid”

“Toate misiunile sunt grele. Ştiu la ce m-am angajat şi încercăm ca împreună să facem ceea ce trebuie să facem. Timpul avut la dispoziţie a fost foarte scurt. Unii dintre jucători au făcut doar un singur antrenament, cel de miercuri. Deci asta e situaţia, însă lucrăm foarte mult la nivel mental. Dar mă bucur că am întâlnit un grup bun, ascultător, disciplinat şi atent. Însă mai e nevoie de ceva în plus pentru a face un salt. Vom vedea în ce măsură vom reuşi. Depinde de ei, eu sunt aici ca să îi ajut cu experienţa mea. Sper ca ei să se adapteze. Sigur, e o diferenţă de vârstă, dar eu sper că spiritul meu a rămas destul de tânăr. Adică eu să cobor la nivelul lor, nu ei să se ridice la nivelul meu. Pentru mine e ca şi cum am fost permanent la echipa naţională. M-am adaptat foarte rapid”, a adăugat el.

Vrea să-l ajute pe Ianis Hagi

Mircea Lucescu a explicat că îl va ajuta pe Ianis Hagi să treacă peste problemele pe care le are la echipa de club. La fel va face şi în ceea ce îl priveşte pe Horaţiu Moldovan.

“Pe Ianis îl vor toate echipele din România. El trece printr-un moment mai dificil acolo, dar sunt convins că va reuşi să treacă peste. Noi trebuie să îl ajutăm. În ceea ce îl priveşte pe Horaţiu Moldovan, e decizia mea în legătură cu el. M-a rugat să îl las pentru că vrea să devină titular acolo. Iar eu vreau să devină titular acolo. I s-a reproşat că nu a jucat, pentru că nu s-a antrenat cu echipa şi că are nevoie de timp pentru a se antrena cu echipa. Aşa că mi-a dat telefon, iar eu consider că decât să îl ţinem rezervă, mai bine să se antreneze acolo, să devină titular la Sassuolo. Astfel o să avem un portar care să joace meci de meci într-un campionat puternic. Deci ăsta e considerentul pentru care l-am lăsat la echipa de club şi nu regret nimic. A fost decizia mea. Dacă îl forţam, el venea la naţională”, a menţionat tehnicianul.

“Sper ca naţionala să joace la Craiova”

Un tratament aparte îl are, de asemenea, Alexandru Mitriţă, vedeta Universităţii Craiova. În opinia lui “Il Luce”, vedeta Ştiinţei este un jucător timid.

“Mitriţă e un jucător foarte bun, joacă bine meci de meci, este eficient. El e foarte timid. E emoţional şi e nevoie să discutăm altfel cu el decât discut cu ceilalţi jucători. Am discutat şi dimineaţă cu el. Mi-a spus că va face tot ceea ce i se va cere. Sper ca naţionala să joace acolo, la Craiova, iar el să joace în faţa suporterilor lui. El merită convocarea la naţională din toate punctele de vedere”, a mai spus selecţionerul.

