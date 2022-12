Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, a acordat un amplu interviu pentru site-ul clubului în care a făcut un scurt bilanţ pe 2022 din postura sa. Acesta a vorbit şi de accidentarea suferită sub tricolor, dar şi despre perioada de recuperare după operaţia suferită la ligamente.

„A fost un an bun înainte de accidentare. Dar aşa este în viaţă, trebuie să trecem şi prin lucruri mai grele. Sper, ca şi după prima accidentare gravă, să revin mai puternic. Pe plan personal sper ca familia mea să fie sănătoasă. E bine acum, că sunt cu ei acasă, şi încerc să recuperez timpul pe care l-am pierdut înainte cu cel mic.

Cel mai frumos moment a fost când am câştigat prima Cupă a României. Acela va rămâne mereu în inima mea. Importante au fost şi celelalte trofee, dar acela este special, pentru că ni l-am dorit foarte mult, după o perioadă foarte lungă în care clubul nu câştigase niciun trefeu. Probabil că şi debutul la echipa naţională este la fel de important. Aceste două lucruri sunt cele mai importante din cariera mea. Mă bucur că am avut o evoluţie bună, atât la echipa de club, cât şi la echipa naţională“, a spus Bancu.

În interviul realizat la clinica de recuperare are o intervenţie şi kinetoterapeutul Alin Burileanu. Acesta se ocupă în mod special de acciodentaţii Ştiinţei, dar şi de cei ai echipei naţionale, fiind în staff-ul doctorului Claudiu Stamatescu. Vezi video!

