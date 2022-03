Edi Iordănescu: „La meciul cu Grecia suntem în gardă din toate punctele de vedere“

România va disputa două meciuri de pregătire, cu Grecia, pe 25 martie, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“ din Bucureşti, şi cu Israelul, pe 29 martie, de la ora 20.45, la Netanya. Partida cu Grecia reprezintă debutul lui Edward Iordănescu în postul de selecţioner al României.

Noul tehnician al tricolorilor a declarat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că este în gardă din toate punctele de vedere.

„Este un joc pe care îl aşteptăm cu entuziasm. Printre problemele pe care le-am avut deja, ne interesează să pregătim atent acest test. Ne aşteaptă un meci de dificultate, pentru că avem un adversar care a arătat lucruri foarte bune în ultima perioadă, e bine organizat, e o echipă foarte bine organizată tactic, cu jucători cu calitate. Suntem în gardă din toate punctele de vedere. În meciul cu Grecia nu poate face abstracţie rezultatul. Din aceste două jocuri aşteptăm foarte multe răspunsuri în ceea ce priveşte o evaluare a lotului, a jucătorilor individual şi a pregătirii. Nu mă tem de rezultate negative. Dacă aş face asta aş avea o mare problemă, ştiu că apare critica în astfel de cazuri, m-am învăţat cu ea, o accept, poate fi chiar constructivă“, a declarat Iordănescu.

„Fac un apel către suporterii noştri şi pentru campania care urmează: să vină alături de noi, necondiţionat. Ştiu câtă nevoie au băieţii de suportul publicului şi sunt sigur că pot da infinit mai mult atunci când suporterii sunt alături“, a completat strategul României.

„Perspectivele sunt deschise tuturor“

Selecţionerul a afirmat că e convins că există jucători nemulţumiţi că nu au fost convocaţi pentru meciurile cu Grecia şi Israel. El a precizat că aşteaptă ca acest lucru să-i motiveze pe viitor.

„Oricine poate deveni titular, perspectivele sunt deschise tuturor. Sunt mulţi jucători tineri şi foarte tineri pe care îi avem în vedere pentru perioada următoare. Nu fac selecţia să supăr sau să nu supăr pe cineva. A fost un studiu clar, au fost foarte multe informaţii, monitorizare, e o strategie pe care o pregătim pentru fiecare acţiune.

Am mers în linii mari pe nucleul început de Cosmin Contra şi continuat de Mirel Rădoi. Sunt jucători care ne lipsesc, sunt alţii pe care îi avem sub observaţie, porţile sunt deschise către orice jucător român care arată valoare. Dar cei care sunt sunt supăraţi e bine că sunt supăraţi, pentru că pot veni cu energie şi entuziasm. E important şi felul în care sunt supăraţi. Mi-ar plăcea ca acea supărare să o materializeze în jocuri bune la club, pentru a ne atrage atenţia pe viitor. Am avut o discuţie cu Săpunaru, sunt jucători care intră în categoria lui, cum e şi Tamaş, băieţi cu mult caracter, care au adus multă personalitate echipei naţionale şi valoare. Vedem ce se va întâmpla, nu pot face promisiuni. Sunt jucători care au o anumită vârstă şi trebuie să fim atenţi în ce fel putem fructifica convocarea lor la naţională“, a afirmat Iordănescu.

„E nevoie de valoare“

Edi Iordănescu a precizat că la echipa naţională are nevoie ca toţi jucători selecţionaţi să se dăruiască 100%.

„Sigur e nevoie de valoare, dar eu am nevoie şi de suflet la echipa naţională. La echipa naţională va veni cine va pune cu adevărat sufletul pentru a obţine rezultate. Sincer, sunt mai optimist după primele antrenamente. Pe mulţi îi cunoşteam, am lucrat cu ei, pe alţii i-am întâlnit ca adversari, nu mă aşteptăm la o surpriză majoră. Eu cred că echipa naţională are potenţial să crească, putem avea alt spirit, altă personalitate.

Ce mă încurajează este că am descoperit un grad mare de receptivitate. Jucătorii sunt atenţi, încearcă să se implice, încearcă să pună în practică ceea ce le spunem noi şi este încurajator. Ce trebuie să înţeleagă este că lucrurile astea trebuie să persiste. Îmi doresc să fie mai competitivi, mai combativi, să dăm mai mult. Cred că aici putem să lucrăm. Să fim corecţi, nu putem inventa fotbalişti, nu-i putem fabrica. Nucleul ăsta plus alţi 10 jucători sunt cei pe care ne vom bază în linii mari. Asta este ceea ce caut eu. Jucătorii trebuie să se adapteze ei cu mine prima oară. Rolul lor este să mă înţeleagă, să înţeleagă ce ne propunem. Sunt antrenorul care nu cere nimic mecanic. Ei trebuie să înţeleagă de ce facem asta şi apoi să creadă în ceea ce le-am explicat, ca în final să reuşească să pună în practică“, a completat selecţionerul României.

El a precizat că pentru următoare perioadă Vlad Chiricheş va rămâne căpitanul echipei, având aşteptări foarte mari de la el.

