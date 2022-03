Mijlocaşul formaţiei PAOK Salonic, Alexandru Mitriţă, a prefaţat partida amicală dintre România şi Grecia, programată vineri, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“. Fotbalistul craiovean a punctat că nu este un meci special pentru el şi că s-ar bucura dacă ar marca împotriva grupării elene. După meciul cu Grecia, România va întâlni marți, 29 martie, de la ora 20.45, stadionul „Netanya“, reprezentativa Israelului.

„Ne va aştepta o partidă foarte grea şi nu contează cine va marca. Pentru mine este un meci normal. Nu pot să spun că dacă joc în Grecia este ceva special pentru mine să marchez contra Greciei. Marchez pentru echipa naţională şi asta este o mândrie pentru mine. Fotbalul din Grecia mi-a oferit foarte multe, m-a ajutat să cresc din punct de vedere fizic, mental şi o face în continuare. Nu pot să spun acum că suntem superiori sau inferiori grecilor. Fiecare echipă are jucători buni în campionatele puternice, dar pe teren nu cred că joacă echipa la care suntem legitimaţi. Suntem 11 jucători, plus cei care intră de pe bancă, şi trebuie să luptăm pentru culorile noastre. Pe teren se va da lupta finală! Şi noi avem atuurile şi minusurile noastre, dar nu am avut discuţii să-mi dau seama cum suntem văzuţi“, a declarat Alex Mitriţă.

„Ultimul meci a fost o victorie pentru noi şi sperăm să câştigăm şi mâine. Nu am vorbit cu colegii de la PAOK despre acest meci. Am spus că o să ne întâlnim în teren şi cei mai buni să câştige. Nu am făcut niciun pariu şi nici nu am să fac nici pe viitor“, a completat „Piticul atomic“.

Crede în Edi Iordănescu şi mizează pe public

Întrebat despre noul selecţioner, Alexandru Mitriţă a spus:

„Personal nu l-am avut antrenor pe Edi iordănescu, dar ştiu că este un tehnician foarte bun. Am luptat de foarte multe ori împotriva lui. Încearcă să ne împingă mult mai mult de spate, a venit cu o mentalitate foarte puternică şi ne ajută să creştem mental. Cu siguranţă o să facem lucruri foarte frumoase împreună. Mereu am vorbit înainte de o campanie de calificare sau înaintea debutului unui antrenor. Vrem să luăm fiecare meci în parte şi vom vedea. Cu toţii vrem să ajungem la un Campionat Mondial sau un Campionat European, pentru că ne lipseşte asta de foarte mult timp. Pentru asta luptăm, ne antrenăm zilnic şi sperăm ca în viitorul apropiat să ne calificăm“.

Mitriţă mizează şi pe aportul publicului în meciul cu Grecia.

„Sper ca publicul să fie într-un număr cât mai mare şi să fie alături de noi. Şi ei (suporterii – n.r.) aşteaptă o calificare de foarte mult timp şi cu siguranţă ne dau foarte mare încredere şi trebuie trataţi ca atare. Publicul aşteaptă de la noi două victorii şi sperăm să le oferim acest lucru“, a spus Mitriţă.

