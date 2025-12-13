Baschet / SCMU Craiova, victorie mare la Brașov, împotriva Coronei

SCMU Craiova a câștigat pe terenul Coronei Brașov, în etapa cu numărul 12 din Liga Națională de Baschet Masculin, scor 82-77, la capătul unui meci condus aproape cap-coadă. Cu acest succes, trupa lui Tudor Costescu a ajuns la 7 victorii în campionat.

Cu excepția parțialului al treilea, craiovenii au dominat jocul de la Brașov. 23-16 și 21-15 a fost scorul în primele două sferturi pentru alb-albaștrii, care au intrat cu un avantaj moral excelent la vestiare. Gazdele au recuperat șapte puncte înainte de ultimele 10 minute, dar finalul de meci a fost mai mult decât echilibrat. Diferența de cinci puncte s-a menținut în favoarea craiovenilor, care au reușit, într-un final, să scape în câștigători, scor 82-77.

Așa cum ne-a obișnuit, Sam Sessoms a fost omul meciului, cu 24 de puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive. Ish Leggett a terminat cu 21 de puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive.

Mihai Măciucă a reușit 25 de puncte pentru gazde. Tyrell Johnson a încheiat în double-double, cu 20 de puncte și 10 recuperări.

Pentru SCMU Craiova va urma o serie de trei meciuri consecutive cu FC Argeș, două în Cupa României și unul în campionat. Primul joc din Cupă va avea loc miercuri, de la ora 19.00 și va avea loc în Sala Polivalentă.

