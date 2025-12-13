Nadal s-a operat la mână, dar tot s-a ținut de glume: „Nu voi putea juca la Australian Open!“

Joi, 11 decembrie, în Barcelona, legendarul Rafael Nadal a suferit o intervenție chirurgicală la mâna dreaptă. Fostul tenismen era chinuit de o osteoartrită severă la articulația trapezometacarpiană.

Potrivit L’Equipe, Nadal a suferit o intervenție chirurgicală la Centrul Medical Teknon din Barcelona, sub supervizarea lui Angel Ruiz-Cotorro, doctorul acestuia, și a doctorului Vilaro, notează Gsp. Artroplastia efectuată de doctorul Alex Lluch a avut ca scop eliminarea durerii și restaurarea mobilității articulației trapezometacarpiene.

„Se pare că nu voi putea juca la Australian Open în ianuarie. A trebuit să trec printr-o operație la mână pentru o problemă care mă sâcâia de mai mulți ani, dar sper să fiu OK în curând”, a glumit Nadal pe Instagram.

Evident, Nadal nu plănuia să joace la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului viitor, însă, în urmă cu aproape 3 luni, s-a zvonit că „Matadorul” ar putea reveni pe teren pentru un tur demonstrativ alături de Roger Federer, rivalul și prietenul său.

Am jucat mult în ultima perioadă, încercând să rămân în formă. Știu că Rafa este deschis la ideea de a juca puțin tenis. Poate că am putea să organizăm un tur împreună. Poate că am putea crea un tur, l-am numi Turul Fedal. Ar fi grozav”, declara Federer, într-un interviu pentru CNBC.

