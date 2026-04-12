Când sunt Rusaliile în 2026. În ce zi pică și de ce trebuie respectate obiceiurile

Rusaliile se numără printre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox și se celebrează la 50 de zile după Paște. În 2026, Rusaliile au loc la începutul lunii iunie.

Rusaliile sau „Pogorârea Sfântului Duh” se sărbătoresc întotdeauna la 50 de zile după Învierea Domnului. În 2026, Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie.

Duminica Rusaliilor pică pe 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii pică luni, pe 1 iunie 2026. Ambele zile de Rusalii sunt nelucrătoare în România, așa că angajații au parte de un weekend prelungit la finalul lunii mai și începutul lunii iunie.

Semnificația Rusaliilor

Rusaliile reprezintă o sărbătoare creștină care celebrează venirea Sfântului Duh la 50 de zile după Paște.

Inițial, Cincizecimea era o sărbătoare evreiască care avea loc la 50 de zile după Paște (Paștele evreiesc). Una dintre cele trei mari sărbători ale anului evreiesc, aceasta celebra mulțumirea pentru recoltele obținute. Totuși, pentru creștini, Cincizecimea are un înțeles complet diferit.

Înainte ca Iisus să fie răstignit, El le-a spus ucenicilor că Sfântul Duh va veni după El:

„Și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna — Duhul Adevărului. Lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi-L cunoașteți, căci El locuiește cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani; Eu voi veni la voi.” (Ioan 14:16–18)

Și la 40 de zile după Învierea lui Iisus (la 10 zile după Înălțarea Sa la cer), această făgăduință s-a împlinit, când Petru și Biserica timpurie se aflau la Ierusalim pentru Cincizecime:

„Când a venit ziua Cincizecimii, erau cu toții împreună într-un singur loc. Deodată s-a auzit din cer un vuiet, ca de vânt puternic, care umplu toată casa unde stăteau. Au văzut niște limbi ca de foc care se despărțeau și se așezau pe fiecare dintre ei. Toți au fost plini de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:1–4)

Cincizecimea este imediat după Paște, ca importanț. De exemplu, în România, astăzi, există doar trei ocazii când observarea unei sărbători naționale se întinde pe două zile: Crăciunul (25 și 26 decembrie), Paștele (duminică și luni) și Rusaliile (duminică și luni).

Obiceiuri și tradiții în Oltenia

La 50 de zile de la Învierea Mântuitorului se sărbătoresc Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt. În tradiția populară, de Rusalii se spune că cei care nu respectă această zi pot avea de-a face cu Ielele, care provoacă așa-numita boală „luatul din Rusalii”.

Pe vremuri, oamenii se protejau purtând la ei anumite plante precum leuștean, care se credea că îi apără de spiritele rele.

Există multe obiceiuri și tradiții de Rusalii, care diferă de la o zonă la alta.

În Oltenia, de Rusalii, oamenii merg la biserică cu frunze de nuc, care sunt sfințite și apoi puse la icoane sau la tocul ușii. Acestea au rolul de a apăra casa de spiritele rele.

Tot în această zi, femeile merg la cimitir și așază pe mormintele celor dragi coșuri pline cu mâncare pregătită pentru pomană.

Un alt obicei specific zonei este Călușul, un dans tămăduitor care are loc doar de Rusalii.

