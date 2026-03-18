Sean Penn, premiat de Căile Ferate ucrainene cu o statuetă Oscar făcută din metalul unui vagon de tren

Actorul american Sean Penn, care a lipsit de la ceremonia Premiilor Oscar de duminică pentru a vizita Ucraina, a primit în dar o versiune simbolică a celebrei statuete. Aceasta a fost realizată din metalul unui vagon de tren lovit într-un atac armat rusesc.

Penn, un susținător convins al Kievului, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar comedia distopică „One Battle After Another”, dar a ales să viziteze Ucraina în loc să primească premiul personal.

Penn este un susținător vocal al Ucrainei și a vizitat țara de mai multe ori de la invadarea Rusiei, inclusiv pentru a coregiza un documentar despre președintele Volodimir Zelenski, pe care îl numește prieten.

Grupul feroviar de stat din Ucraina a declarat marți că dorește să se asigure că vedeta va pune mâna pe premiu – într-o formă sau alta – în ciuda călătoriei sale la Kiev.

„Sean Penn a venit în Ucraina și a ratat Premiile Academiei – dar Căile Ferate Ucrainene i-au oferit unul al lui”, au declarat Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznytsia), într-o postare pe reţeaua socială X.

Compania a postat un videoclip în care directorul său general îi dăruiește lui Penn o statuie cu forma celor de la premiile Oscar, sculptată dintr-o bucată plată de metal.

„Acest Oscar a fost realizat din metalul unui vagon de cale ferată” avariat într-un atac rusesc, se arată în comunicat, numind statueta „un simbol al rezistenței”.

În 2022, Penn i-a dăruit lui Zelensky una dintre statuile sale autentice de la Oscar, în timpul unei vizite în Ucraina.

Actorul câștigase anterior două premii pentru rolurile sale din „Mystic River” și „Milk”.

Volodimir Zelenski: „Ești alături de noi din prima zi a acestui război”

Președintele Ucrainei s-a întâlnit luni, 16 martie, cu actorul, pe care îl consideră un aliat de nădejde și un prieten apropiat. Zelenski a ținut să sublinieze importanța prezenței lui Penn în momentele critice pentru poporul ucrainean.

„Ești un adevărat prieten al Ucrainei. Ai fost alături de noi încă din prima zi a acestui război de amploare. La fel este și azi. Și știm că vei continua să fii alături de țara și poporul nostru”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele sociale, după întrevederea din biroul său de la Kiev.

