Doi funcționari bulgari au fost arestați după ce au cerut mită în timpul unei opriri în trafic a convoiului de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams.

Cei doi au folosit Google Translate pentru a se face înțeleși de șoferii britanici, a explicat șeful poliției, Liubomir Nikolov, într-o conferință de presă organizată luni, la Sofia. „I-au rugat chiar și pe cei care nu aveau numerar să meargă la bancomat“ pentru a plăti cei 500 de euro pretinși, a adăugat el, referindu-se la incidentul care a avut loc joi, lângă Sofia.

Neobișnuiți cu astfel de practici pe rutele de turneu ale cântărețului, membrii echipei lui Robbie Williams au depus o plângere.

Ministrul Transporturilor, Grozdan Karadjov, a declarat presei locale că cei doi funcționari au fost demiși pentru abateri. Aceștia au fost reținuți duminică și se confruntă cu acuzații penale.

„Robbie Williams este mai eficient în lupta împotriva corupției decât instituțiile bulgare“, a glumit un utilizator de internet, întrucât mita este endemică în cea mai săracă țară a Uniunii Europene.

„Traficul rutier este o mină de aur“, a confirmat Tihomir Bezlov, expert în crimă organizată al grupului de experți CSD, cu sediul la Sofia.

