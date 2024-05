5 mai – Ziua mondială a râsului și a limbii portugheze

Ziua mondială a râsului este celebrată, anual, în prima duminică a lunii mai. În 2024, această zi este marcată la 5 mai. Tot pe 5 mai a fost stabilită și Ziua mondială a limbii portugheze. De asemenea, pe 5 mai, este marcată Ziua internaţională a moaştelor.

Ziua mondială a râsului se desfăşoară sub deviza „Nu râdem pentru că suntem fericiţi, ci suntem fericiţi pentru că râdem” şi este iniţiativa medicului indian Madan Kataria. Acesta este fondatorul mişcării ”Laughter Yoga” („Hasyayoga”), adică terapia prin râs. Kataria este şi autorul cărţii „Râzi fără motiv” (”Laugh For No Reason”, 2002), notează Agerpres.

Primul club de terapie prin râs a fost înfiinţat de Madan Kataria în anul 1995, într-un parc din Mumbai, numărând şase persoane. Kataria a organizat pentru prima dată Ziua mondială a râsului în 1998, tot la Mumbai, cu participarea a peste 12.000 de oameni. Evenimentul a trecut curând graniţele Indiei.

Ziua mondială a limbii portugheze

Comunitatea Statelor de Limbă Portugheză (CSLP), organizaţie interguvernamentală care are un parteneriat oficial cu UNESCO a stabilit, în 2009, ziua de 5 mai pentru celebrarea limbii portugheze şi a culturilor lusofone, arată UNESCO.

În 2019, cea de-a 40-a sesiune a Conferinţei generale a UNESCO a decis să proclame data de 5 mai a fiecărui an drept Ziua mondială a limbii portugheze.

Limba portugheză nu este doar una dintre cele mai răspândite limbi din lume, cu peste 265 de milioane de vorbitori răspândiţi pe toate continentele, dar este şi cea mai răspândită limbă din emisfera sudică. Portugheza rămâne o limbă de comunicare internaţională de importanţă majoră şi o limbă cu o puternică proiecţie geografică, destinată să crească, potrivit UNESCO.

Ziua internațională a moaștelor

Lansată de Confederaţia Internaţională a Moaşelor, la sfârşitul anilor 1980, Ziua internaţională a moaşelor a fost marcată pentru prima dată în 1991. De atunci, peste 50 de ţări celebrează anual această zi. În fiecare an, Ziua internaţională a moaşelor este sărbătorită de moaşe, studenţi, beneficiari şi toate părţile implicate în procesul naşterii printr-o conferinţă online de 24 ore, care acoperă o gamă largă de subiecte, cu vorbitori din întreaga lume.

Pentru tema din 2024 „Midwives: A Vital Climate Solution”, CIM s-a orientat spre implicarea moaşelor în soluţionarea problemelor care apar ca urmare a schimbărilor climatice. Acest fenomen reprezintă cea mai mare provocare pentru sănătate atât în prezent cât şi pentru viitorul apropiat al omenirii.

Asociaţia Moaşelor Independente din România (AMsR) a fost înregistrată legal în 1995. Prin activitatea de voluntariat a fondatorilor au fost înfiinţate opt filiale în ţară, cu 400 de membri activi. În urma demersurilor AMsR, din 2002 au început să se înfiinţeze Facultăţile de Moaşe în cadrul Universităţilor de Medicină şi Farmacie din Cluj, Bucureşti, Arad, Iaşi, Constanţa, Sibiu.

