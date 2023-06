Tupac Shakur, cunoscut ca 2Pac va primi o stea pe Aleea Celebrităților de la Hollywood, pe 7 iunie, la 26 de ani de la moartea rapperului, potrivit BBC.

Tupac Shakur, a cărui stea va fi a 2.758-a pe Walk of Fame, s-a născut în New York și a influențat puternic hip-hop-ul, în special scena rap de pe Coasta de Vest.

2Pac, debut în 1991

Shakur, al cărui nume de scenă a fost 2Pac, și-a lansat albumul de debut în 1991 și a continuat să se bucure de succes în topuri cu hituri precum California Love, All Eyez on Me, Changes și I Ain’t Mad at Cha.

A murit la 13 septembrie 1996, la vârsta de 25 de ani, după ce a fost împușcat de patru ori în Las Vegas. Pe 16 iunie ar fi împlinit 52 de ani.

